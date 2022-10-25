https://ria.ru/20221025/serdtse-1826415070.html

Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты

Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты - РИА Новости, 25.10.2022

Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты

Какие продукты наиболее опасны для здоровья сердца, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T02:10

2022-10-25T02:10

2022-10-25T02:10

общество

ярослав ашихмин

здоровье - общество

сердце

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Какие продукты наиболее опасны для здоровья сердца, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.Продолжительность жизни человека во многом зависит от состояния его сердца, поэтому важно исключить из рациона продукты, которые могут спровоцировать развитие заболеваний этого органа, уверен кардиолог.Продукты из переработанного мяса, по его мнению, находятся на втором месте с точки зрения негативного влияния на сердце и сосуды."В любимые россиянами колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир", – пояснил Ашихмин.Употребление пережаренной пищи тоже вредит сосудам, снабжающим сердце кровью, добавил врач."Если продукты слишком сильно обжарены и даже пережарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов", – предупредил Ашихмин.Блюда из красного мяса должны появляться на столе не чаще одного раза в неделю, считает он. Не стоит также злоупотреблять сладостями и выпечкой, рекомендует кардиолог."Сладкое опасно для сердца, но в небольших количествах – нет. Мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена", – уточнил Ашихмин.Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта, продолжил он."Если их еще нет, они появляются, если уже есть – растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится "творожистой" и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту", – сказал Ярослав Ашихмин в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/infarkt-1825679581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/kardiolog-1824066701.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ярослав ашихмин, здоровье - общество, сердце