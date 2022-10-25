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Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты - РИА Новости, 25.10.2022
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Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты
Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты - РИА Новости, 25.10.2022
Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты
Какие продукты наиболее опасны для здоровья сердца, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:10
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общество
ярослав ашихмин
здоровье - общество
сердце
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Какие продукты наиболее опасны для здоровья сердца, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.Продолжительность жизни человека во многом зависит от состояния его сердца, поэтому важно исключить из рациона продукты, которые могут спровоцировать развитие заболеваний этого органа, уверен кардиолог.Продукты из переработанного мяса, по его мнению, находятся на втором месте с точки зрения негативного влияния на сердце и сосуды."В любимые россиянами колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир", – пояснил Ашихмин.Употребление пережаренной пищи тоже вредит сосудам, снабжающим сердце кровью, добавил врач."Если продукты слишком сильно обжарены и даже пережарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов", – предупредил Ашихмин.Блюда из красного мяса должны появляться на столе не чаще одного раза в неделю, считает он. Не стоит также злоупотреблять сладостями и выпечкой, рекомендует кардиолог."Сладкое опасно для сердца, но в небольших количествах – нет. Мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена", – уточнил Ашихмин.Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта, продолжил он."Если их еще нет, они появляются, если уже есть – растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится "творожистой" и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту", – сказал Ярослав Ашихмин в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20221022/infarkt-1825679581.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/kardiolog-1824066701.html
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общество, ярослав ашихмин, здоровье - общество, сердце
Общество, Ярослав Ашихмин, Здоровье - Общество, Сердце
02:10 25.10.2022
 
Кардиолог перечислил вредные для сердца продукты

Кардиолог Ашихмин предупредил о вреде продуктов с трансжирами для сердца

© Depositphotos.com / WavebreakmediaРазбитое сердце
Разбитое сердце - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Разбитое сердце. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Какие продукты наиболее опасны для здоровья сердца, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин.
Продолжительность жизни человека во многом зависит от состояния его сердца, поэтому важно исключить из рациона продукты, которые могут спровоцировать развитие заболеваний этого органа, уверен кардиолог.
"Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Они (трансжиры, – ред.) образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие жиры (растительные, – ред.) превращаются в твердые. Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии, например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья", – отметил Ашихмин.
Продукты из переработанного мяса, по его мнению, находятся на втором месте с точки зрения негативного влияния на сердце и сосуды.
"В любимые россиянами колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир", – пояснил Ашихмин.
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Употребление пережаренной пищи тоже вредит сосудам, снабжающим сердце кровью, добавил врач.
"Если продукты слишком сильно обжарены и даже пережарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов", – предупредил Ашихмин.
Блюда из красного мяса должны появляться на столе не чаще одного раза в неделю, считает он. Не стоит также злоупотреблять сладостями и выпечкой, рекомендует кардиолог.
"Сладкое опасно для сердца, но в небольших количествах – нет. Мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена", – уточнил Ашихмин.
Неправильное питание приводит к появлению и ускоренному росту атеросклеротических бляшек в сосудах, а это, в свою очередь, увеличивает риск инфаркта, продолжил он.
"Если их еще нет, они появляются, если уже есть – растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится "творожистой" и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту", – сказал Ярослав Ашихмин в интервью радио Sputnik.
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