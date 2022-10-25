https://ria.ru/20221025/sbu-1826596337.html

СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"

СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости" - РИА Новости, 25.10.2022

СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"

В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:52

2022-10-25T12:52

2022-10-25T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

служба безопасности украины

риа новости

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили связных из РИА Новости.Там подчеркнули, что агентство публикует информацию о ситуации в городе, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах.В отсутствие реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается охотой на ведьм, заключили в пресс-службе "России сегодня".Во вторник утром представитель СБУ заявил, что украинские силовики нейтрализовали "законспирированных агентов спецслужб Российской Федерации" и задержали в Николаеве двух организаторов "подполья". Роль связных у них якобы выполняли "представители" РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

николаев (украина)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ 2022-10-25T12:52 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, николаев (украина), служба безопасности украины, риа новости, видео