12:52 25.10.2022 (обновлено: 13:23 25.10.2022)
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости" в николаевском подполье
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили связных из РИА Новости.
"Заявление СБУ об обнаружении "представителей РИА Новости" в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве", — сообщили в пресс-службе медиагруппы, в которую входит информагентство.
Там подчеркнули, что агентство публикует информацию о ситуации в городе, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах.
"Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет", — отметили в медиагруппе.
В отсутствие реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается охотой на ведьм, заключили в пресс-службе "России сегодня".
Во вторник утром представитель СБУ заявил, что украинские силовики нейтрализовали "законспирированных агентов спецслужб Российской Федерации" и задержали в Николаеве двух организаторов "подполья". Роль связных у них якобы выполняли "представители" РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.