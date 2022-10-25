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СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости" - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/sbu-1826596337.html
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости" - РИА Новости, 25.10.2022
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"
В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:52
2022-10-25T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
служба безопасности украины
риа новости
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили связных из РИА Новости.Там подчеркнули, что агентство публикует информацию о ситуации в городе, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах.В отсутствие реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается охотой на ведьм, заключили в пресс-службе "России сегодня".Во вторник утром представитель СБУ заявил, что украинские силовики нейтрализовали "законспирированных агентов спецслужб Российской Федерации" и задержали в Николаеве двух организаторов "подполья". Роль связных у них якобы выполняли "представители" РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
николаев (украина)
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ
Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, николаев (украина), служба безопасности украины, риа новости, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Служба безопасности Украины, РИА Новости
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили связных из РИА Новости.
2022-10-25T12:52
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12:52 25.10.2022 (обновлено: 13:23 25.10.2022)
 
СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости"

СБУ опубликовала фейк о "связных РИА Новости" в николаевском подполье

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины в подъезде жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" назвали очередным фейком публикацию Службы безопасности Украины о том, что в николаевском подполье якобы выявили связных из РИА Новости.
"Заявление СБУ об обнаружении "представителей РИА Новости" в Николаеве — новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве", — сообщили в пресс-службе медиагруппы, в которую входит информагентство.
Там подчеркнули, что агентство публикует информацию о ситуации в городе, полученную от местных жителей через их знакомых в различных населенных пунктах.
"Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА Новости — таких должностей в нашем штатном расписании нет", — отметили в медиагруппе.
В отсутствие реальных успехов, которые можно было бы предъявить начальству и гражданам, СБУ занимается охотой на ведьм, заключили в пресс-службе "России сегодня".
Во вторник утром представитель СБУ заявил, что украинские силовики нейтрализовали "законспирированных агентов спецслужб Российской Федерации" и задержали в Николаеве двух организаторов "подполья". Роль связных у них якобы выполняли "представители" РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России. В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Служба безопасности УкраиныРИА Новости
 
 
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