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Освобожденный из плена военнослужащий ДНР рассказал, что спрашивает СБУ
Освобожденный из плена военнослужащий ДНР рассказал, что спрашивает СБУ - РИА Новости, 25.10.2022
Освобожденный из плена военнослужащий ДНР рассказал, что спрашивает СБУ
Служба безопасности Украины разработала опросник для военнопленных, в который включила вопросы о русском мире и принадлежности Крыма, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T05:18
2022-10-25T05:18
2022-10-25T10:24
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины разработала опросник для военнопленных, в который включила вопросы о русском мире и принадлежности Крыма, рассказал РИА Новости освобожденный из плена военнослужащий Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий."Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы — чей Крым и такого плана. В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать", — объяснил Егильницкий.По его словам, в опроснике были и вопросы личного характера. Например: "Как вы относитесь к Украине, как ваши родственники относятся к Украине?""Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию", — добавил Егильницкий.Он отметил, что все это документировалось, а протоколы допроса пленным давали перечитать и подписать.Семнадцатого октября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными в формате "110 на 110". В частности, домой вернулись 12 бойцов из ДНР и двое — из ЛНР.
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украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
05:18 25.10.2022 (обновлено: 10:24 25.10.2022)
Освобожденный из плена военнослужащий ДНР рассказал, что спрашивает СБУ
Освобожденный из плена военный НМ ДНР Егильницкий: сотрудники СБУ спрашивают, чей Крым
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины разработала опросник для военнопленных, в который включила вопросы о русском мире и принадлежности Крыма, рассказал РИА Новости освобожденный из плена военнослужащий Народной милиции ДНР Владислав Егильницкий.
"Там есть опросник военнопленного у них специальный. Плюс еще анкета про наших родителей, про родственников, какого они настроения, настроены ли они к России
, как вы относитесь к русскому миру, естественно. Вот эти вопросы — чей Крым и такого плана. В общем, они пытались узнать все, что мы можем им сказать", — объяснил Егильницкий.
По его словам, в опроснике были и вопросы личного характера. Например: "Как вы относитесь к Украине, как ваши родственники относятся к Украине?"
"Наше отношение к Российской Федерации, что вы думаете про Путина, естественно, такого рода вопросы постоянно там звучат. Что вы думаете про спецоперацию", — добавил Егильницкий.
Он отметил, что все это документировалось, а протоколы допроса пленным давали перечитать и подписать.
Семнадцатого октября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными в формате "110 на 110". В частности, домой вернулись 12 бойцов из ДНР и двое — из ЛНР.