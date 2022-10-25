https://ria.ru/20221025/sboy-1826786242.html
Компания устранила сбои в работе WhatsApp
Компания устранила сбои в работе WhatsApp - РИА Новости, 25.10.2022
Компания устранила сбои в работе WhatsApp
Сбои в работе WhatsApp устранены, причиной была техническая ошибка компании-владельца сервиса Meta* (запрещена в РФ как экстремистская), сообщил агентству... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:07
2022-10-25T23:07
2022-10-25T23:07
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сбои в работе WhatsApp устранены, причиной была техническая ошибка компании-владельца сервиса Meta* (запрещена в РФ как экстремистская), сообщил агентству Блумберг представитель Meta*."Мы знаем, что у людей были проблемы с отправкой сообщений в WhatsApp сегодня. Мы устранили проблему и приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель Meta* в заявлении по электронной почте.Он добавил, что "кратковременное отключение было результатом технической ошибки с нашей стороны".Ранее во вторник, примерно в 10.00 мск, пользователи мессенджера в разных странах столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Наибольшее количество жалоб поступило из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии - 58,6 тысячи, 60,2 тысячи, 26,6 тысячи и 13,1 тысячи соответственно. Также поступили сообщения о сбоях из Франции, Испании, Швеции, Греции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221019/whatsapp-1825112183.html
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технологии, в мире, россия, германия, нидерланды, facebook, whatsapp inc.
Технологии, В мире, Россия, Германия, Нидерланды, Facebook, WhatsApp Inc.
Компания устранила сбои в работе WhatsApp
Компания устранила сбои в работе WhatsApp, причиной была техническая ошибка