https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826788965.html

Госдеп предупредил алмазную индустрию о соблюдении санкций против России

Госдеп предупредил алмазную индустрию о соблюдении санкций против России - РИА Новости, 25.10.2022

Госдеп предупредил алмазную индустрию о соблюдении санкций против России

Госдеп предупредил представителей алмазной промышленности США о необходимости соблюдать санкции против РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:39

2022-10-25T23:39

2022-10-25T23:39

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Госдеп предупредил представителей алмазной промышленности США о необходимости соблюдать санкции против РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство."Государственный департамент провел встречу с представителями алмазной индустрии, чтобы обсудить санкции", - сообщает ведомство.Как говорится в сообщении, главный координатор госдепа по санкционной политике Джеймс О'Брайен предупредил представителей индустрии о необходимости должного соблюдения антироссийских санкций.Ранее США ввели санкции, в частности, против российской компании "Алроса".

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сша, россия, государственный департамент сша, алроса, в мире