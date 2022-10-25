https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826767084.html

Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.10.2022

Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС ввести новый, девятый пакет санкций против России, сообщила пресс-служба эстонского... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:21

2022-10-25T20:21

2022-10-25T20:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС ввести новый, девятый пакет санкций против России, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.Министр встретился с находящейся с визитом в Таллине главой МИД Франции Катрин Колонна."В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим… и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины", - цитирует слова Рейнсалу на встрече пресс-служба.Как передает ведомство, глава эстонского МИД направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html

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