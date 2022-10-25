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Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.10.2022
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Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России
Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.10.2022
Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС ввести новый, девятый пакет санкций против России, сообщила пресс-служба эстонского... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:21
2022-10-25T20:21
цены на нефть
катрин колонна
владимир путин
урмас рейнсалу
россия
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мид франции‎
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС ввести новый, девятый пакет санкций против России, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.Министр встретился с находящейся с визитом в Таллине главой МИД Франции Катрин Колонна."В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим… и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины", - цитирует слова Рейнсалу на встрече пресс-служба.Как передает ведомство, глава эстонского МИД направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20221022/protest-1825965436.html
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цены на нефть, катрин колонна, владимир путин, урмас рейнсалу, россия, эстония, таллин, мид франции‎, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Катрин Колонна, Владимир Путин, Урмас Рейнсалу, Россия, Эстония, Таллин, МИД Франции‎, Евросоюз, Санкции в отношении России
20:21 25.10.2022
 
Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал Евросоюз ввести девятый пакет санкций против России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС ввести новый, девятый пакет санкций против России, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Министр встретился с находящейся с визитом в Таллине главой МИД Франции Катрин Колонна.
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"В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим… и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины", - цитирует слова Рейнсалу на встрече пресс-служба.
Как передает ведомство, глава эстонского МИД направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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Цены на нефтьКатрин КолоннаВладимир ПутинУрмас РейнсалуРоссияЭстонияТаллинМИД Франции‎ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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