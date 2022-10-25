Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России
Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал Евросоюз ввести девятый пакет санкций против России
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС ввести новый, девятый пакет санкций против России, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Министр встретился с находящейся с визитом в Таллине главой МИД Франции Катрин Колонна.
"В Евросоюзе важно продвинуться с девятым пакетом санкций, распространить ограничительные меры и на белорусский режим… и установить потолок цен на нефть, чтобы навредить финансированию русской военной машины", - цитирует слова Рейнсалу на встрече пресс-служба.
Как передает ведомство, глава эстонского МИД направил в Европейскую комиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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