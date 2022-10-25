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На Украине за месяц подорожало сало - РИА Новости, 25.10.2022
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На Украине за месяц подорожало сало
На Украине за месяц подорожало сало - РИА Новости, 25.10.2022
На Украине за месяц подорожало сало
На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:50
2022-10-25T18:51
экономика
украина
сало
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин".Как показано в таблице, в октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 7 долларов), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 6 долларов) за килограмм, то есть цена выросла на 37,09 гривен (около 1 доллара).Средняя цена за килограмм домашнего сала в сентябре составляла 176,31 гривен (около 4,7 долларов), а в октябре цена выросла до 199 гривен (около 5,4 долларов).Ранее сообщалось, что, по данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год - 33,1%. Годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.
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экономика, украина, сало
Экономика, Украина, Сало
18:50 25.10.2022 (обновлено: 18:51 25.10.2022)
 
На Украине за месяц подорожало сало

Мониторинг "Минфин": на Украине килограмм соленого сала за месяц подорожал на 37 гривен

© РИА НовостиСало на Бессарабском рынке в Киеве
Сало на Бессарабском рынке в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Сало на Бессарабском рынке в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин".
Как показано в таблице, в октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 7 долларов), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 6 долларов) за килограмм, то есть цена выросла на 37,09 гривен (около 1 доллара).
Средняя цена за килограмм домашнего сала в сентябре составляла 176,31 гривен (около 4,7 долларов), а в октябре цена выросла до 199 гривен (около 5,4 долларов).
Ранее сообщалось, что, по данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год - 33,1%. Годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.
Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 01:21
Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине
 
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