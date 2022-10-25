https://ria.ru/20221025/salo-1826747582.html
На Украине за месяц подорожало сало
На Украине за месяц подорожало сало - РИА Новости, 25.10.2022
На Украине за месяц подорожало сало
На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:50
2022-10-25T18:50
2022-10-25T18:51
экономика
украина
сало
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин".Как показано в таблице, в октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 7 долларов), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 6 долларов) за килограмм, то есть цена выросла на 37,09 гривен (около 1 доллара).Средняя цена за килограмм домашнего сала в сентябре составляла 176,31 гривен (около 4,7 долларов), а в октябре цена выросла до 199 гривен (около 5,4 долларов).Ранее сообщалось, что, по данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год - 33,1%. Годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.
https://ria.ru/20220915/tseny-1816872761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, украина, сало
18:50 25.10.2022 (обновлено: 18:51 25.10.2022)
На Украине за месяц подорожало сало
Мониторинг "Минфин": на Украине килограмм соленого сала за месяц подорожал на 37 гривен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин".
Как показано в таблице, в октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 7 долларов), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 6 долларов) за килограмм, то есть цена выросла на 37,09 гривен (около 1 доллара).
Средняя цена за килограмм домашнего сала в сентябре составляла 176,31 гривен (около 4,7 долларов), а в октябре цена выросла до 199 гривен (около 5,4 долларов).
Ранее сообщалось, что, по данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год - 33,1%. Годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.