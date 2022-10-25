https://ria.ru/20221025/salo-1826747582.html

На Украине за месяц подорожало сало

На Украине за месяц подорожало сало - РИА Новости, 25.10.2022

На Украине за месяц подорожало сало

На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин". РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:50

2022-10-25T18:50

2022-10-25T18:51

экономика

украина

сало

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине за месяц подорожало сало, свидетельствуют данные сайта мониторинга "Минфин".Как показано в таблице, в октябре средняя цена за килограмм соленого сала составила 258,77 гривен (около 7 долларов), в то время как в сентябре средняя цена составляла 221,68 гривен (около 6 долларов) за килограмм, то есть цена выросла на 37,09 гривен (около 1 доллара).Средняя цена за килограмм домашнего сала в сентябре составляла 176,31 гривен (около 4,7 долларов), а в октябре цена выросла до 199 гривен (около 5,4 долларов).Ранее сообщалось, что, по данным минэкономики Украины, падение ВВП страны за три квартала текущего года оценивается на уровне 30%, а прогноз спада экономики на 2022 год - 33,1%. Годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.

https://ria.ru/20220915/tseny-1816872761.html

украина

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, украина, сало