14:44 25.10.2022 (обновлено: 14:55 25.10.2022)
Бывший замглавы S7 Group Куделькин стал гендиректором компании
Бывший замглавы S7 Group Куделькин стал гендиректором компании, сменив Филеву
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Теперь уже бывший замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин вступил в должность гендиректора компании, сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву, которая продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Двадцать первого октября 2022 года Дмитрий Куделькин вступил в должность генерального директора ЗАО "Группа компаний С7", сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву... Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга", - сказала представитель.
Она отметила, что Куделькин присоединился к команде S7 в 2004 году. Более 12 лет он руководил бюджетным управлением холдинга, в том числе принимая ключевые решения для сохранения стабильности и эффективности группы компаний во время кризисов 2008 и 2014 годов. С 2021 года занимал позицию заместителя генерального директора группы, отвечая за направления продаж, коммерции, стратегии, маркетинга и программы лояльности.
"В должности генерального директора Дмитрий сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций группы компаний S7 в новых условиях", - добавила представитель.
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