https://ria.ru/20221025/s7-1826636028.html

Бывший замглавы S7 Group Куделькин стал гендиректором компании

Бывший замглавы S7 Group Куделькин стал гендиректором компании - РИА Новости, 25.10.2022

Бывший замглавы S7 Group Куделькин стал гендиректором компании

Теперь уже бывший замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин вступил в должность гендиректора компании, сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:44

2022-10-25T14:44

2022-10-25T14:55

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Теперь уже бывший замглавы S7 Group Дмитрий Куделькин вступил в должность гендиректора компании, сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву, которая продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов, сообщила РИА Новости представитель компании."Двадцать первого октября 2022 года Дмитрий Куделькин вступил в должность генерального директора ЗАО "Группа компаний С7", сменив на этой позиции акционера холдинга Татьяну Филеву... Татьяна Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга", - сказала представитель.Она отметила, что Куделькин присоединился к команде S7 в 2004 году. Более 12 лет он руководил бюджетным управлением холдинга, в том числе принимая ключевые решения для сохранения стабильности и эффективности группы компаний во время кризисов 2008 и 2014 годов. С 2021 года занимал позицию заместителя генерального директора группы, отвечая за направления продаж, коммерции, стратегии, маркетинга и программы лояльности."В должности генерального директора Дмитрий сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций группы компаний S7 в новых условиях", - добавила представитель.

https://ria.ru/20221011/passazhiropotok-1823180093.html

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