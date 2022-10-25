https://ria.ru/20221025/rossiya-1826648992.html

Немцы призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с Россией

Немцы призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с Россией - РИА Новости, 25.10.2022

Немцы призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с Россией

Мирное соглашение может быть достигнуто только в результате прямых переговоров между Россией и США. То, чего хочет или не хочет украинское правительство, не... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:15

2022-10-25T15:15

2022-10-25T15:15

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel поддержали письмо американских конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине. "Мирное соглашение может быть достигнуто только в результате прямых переговоров между Россией и США. То, чего хочет или не хочет украинское правительство, не имеет решающего значения", — написал один из комментаторов. "Это хорошая новость, может быть скоро на Украине прекратятся боевые действия. Зеленский тогда не выдержит, но оно того стоит", — поддержал другой. "Ну что ж! Разум пробуждается! В Европе, в Германии, а также в Америке. Байден с его связями на Украине спровоцировал этот конфликт. Его любовь к войне и разжигание ее во всех уголках мира надо остановить", — отметил третий. "Безусловно, хорошее предложение, без переговоров ничего не получится. Если Украина при этом, будет против, то нужно проводить переговоры и без нее", — написал пользователь. "Раньше Зеленский говорил, что сейчас не время для переговоров с Путиным. Интересно, что он скажет своему населению по этому поводу зимой", — заключил читатель. Ранее группа из трех десятков членов палаты представителей направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Обращение подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша, нато, владимир зеленский