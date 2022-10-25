Немцы призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с Россией
Читатели Spiegel призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel поддержали письмо американских конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине.
"Мирное соглашение может быть достигнуто только в результате прямых переговоров между Россией и США. То, чего хочет или не хочет украинское правительство, не имеет решающего значения", — написал один из комментаторов.
"Мирное соглашение может быть достигнуто только в результате прямых переговоров между Россией и США. То, чего хочет или не хочет украинское правительство, не имеет решающего значения", — написал один из комментаторов.
"Это хорошая новость, может быть скоро на Украине прекратятся боевые действия. Зеленский тогда не выдержит, но оно того стоит", — поддержал другой.
"Ну что ж! Разум пробуждается! В Европе, в Германии, а также в Америке. Байден с его связями на Украине спровоцировал этот конфликт. Его любовь к войне и разжигание ее во всех уголках мира надо остановить", — отметил третий.
"Безусловно, хорошее предложение, без переговоров ничего не получится. Если Украина при этом, будет против, то нужно проводить переговоры и без нее", — написал пользователь.
"Раньше Зеленский говорил, что сейчас не время для переговоров с Путиным. Интересно, что он скажет своему населению по этому поводу зимой", — заключил читатель.
Ранее группа из трех десятков членов палаты представителей направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Обращение подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Ну что ж! Разум пробуждается! В Европе, в Германии, а также в Америке. Байден с его связями на Украине спровоцировал этот конфликт. Его любовь к войне и разжигание ее во всех уголках мира надо остановить", — отметил третий.
"Безусловно, хорошее предложение, без переговоров ничего не получится. Если Украина при этом, будет против, то нужно проводить переговоры и без нее", — написал пользователь.
"Раньше Зеленский говорил, что сейчас не время для переговоров с Путиным. Интересно, что он скажет своему населению по этому поводу зимой", — заключил читатель.
Ранее группа из трех десятков членов палаты представителей направила в администрацию президента США письмо призывом к переговорам с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Обращение подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.