https://ria.ru/20221025/rossiya-1826619644.html

Премьер Норвегии выступил против изоляции России

Премьер Норвегии выступил против изоляции России - РИА Новости, 25.10.2022

Премьер Норвегии выступил против изоляции России

Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую, заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, слова которого приводит... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:53

2022-10-25T13:53

2022-10-25T14:40

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санкции в отношении россии

украина

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МУРМАНСК, 25 окт — РИА Новости. Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую, заявил в парламенте премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, слова которого приводит телекомпания NRK."В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией", — сказал премьер.По мнению Стёре, отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования. Нынешнюю политическую ситуацию он назвал самой сложной со времен Второй мировой войны.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россию невозможно изолировать от всего мира. По его словам, политика сдерживания и ослабления нашей страны — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, подчеркивал глава государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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Кирилл Волков

в мире, россия, норвегия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии, украина