https://ria.ru/20221025/rogozin-1826607498.html

Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле

Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.10.2022

Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле

Кадровых решений в отношении экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, побывавшего в зоне спецоперации, пока не принималось, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:21

2022-10-25T13:21

2022-10-25T13:24

политика

дмитрий рогозин

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кадровых решений в отношении экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, побывавшего в зоне спецоперации, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Рогозин выложил в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. Он сообщил РИА Новости, что взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной "Космос"."Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приезжал ли Рогозин в зону проведения спецоперации в каком-то официальном качестве и было ли сделано ему предложение.Песков отрицательно ответил на вопрос, принимались ли какие-то кадровые решения в отношении экс-гендиректора "Роскосмоса".

https://ria.ru/20221023/donbass-1826029248.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, дмитрий рогозин, роскосмос