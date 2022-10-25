https://ria.ru/20221025/rogozin-1826607498.html
Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле
Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.10.2022
Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле
Кадровых решений в отношении экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, побывавшего в зоне спецоперации, пока не принималось, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:21
2022-10-25T13:21
2022-10-25T13:24
политика
дмитрий рогозин
роскосмос
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кадровых решений в отношении экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, побывавшего в зоне спецоперации, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Рогозин выложил в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. Он сообщил РИА Новости, что взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной "Космос"."Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приезжал ли Рогозин в зону проведения спецоперации в каком-то официальном качестве и было ли сделано ему предложение.Песков отрицательно ответил на вопрос, принимались ли какие-то кадровые решения в отношении экс-гендиректора "Роскосмоса".
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политика, дмитрий рогозин, роскосмос
Политика, Дмитрий Рогозин, Роскосмос
13:21 25.10.2022 (обновлено: 13:24 25.10.2022)
Кадровых решений в отношении Рогозина не принималось, заявили в Кремле
Песков: кадровых решений по Рогозину, побывавшего в зоне спецоперации, не принималось
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кадровых решений в отношении экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, побывавшего в зоне спецоперации, пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Рогозин выложил в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых запечатлен в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР. Он сообщил РИА Новости, что взял себе в зоне проведения специальной военной операции позывной "Космос".
"Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приезжал ли Рогозин в зону проведения спецоперации в каком-то официальном качестве и было ли сделано ему предложение.
Песков отрицательно ответил на вопрос, принимались ли какие-то кадровые решения в отношении экс-гендиректора "Роскосмоса
".