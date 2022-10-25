https://ria.ru/20221025/rezolyutsiya-1826771283.html

Антироссийская резолюция говорит об агрессивности ПАСЕ к России, заявил МИД

Антироссийская резолюция говорит об агрессивности ПАСЕ к России, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2022

Антироссийская резолюция говорит об агрессивности ПАСЕ к России, заявил МИД

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) придерживается крайне агрессивной линии по отношению к России, это подтверждает одобренная ею 13 октября очередная... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:55

2022-10-25T20:55

2022-10-25T20:55

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) придерживается крайне агрессивной линии по отношению к России, это подтверждает одобренная ею 13 октября очередная антироссийская резолюция, содержащая неприемлемые призывы к государствам Совета Европы, заявили в МИД РФ.Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в "пособничестве терроризму". В документе также предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Киеву системы ПВО и финансировать восстановление страны. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя антироссийскую резолюцию ассамблеи, отметил, что она не имеет никакого значения для России, а также что ПАСЕ утратила остатки логики и разума."Крайне агрессивной линии придерживается и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая на своем заседании 13 октября одобрила очередную антироссийскую резолюцию, содержащую неприемлемые призывы к государствам СЕ. Это лишь подтверждает правильность принятого Россией в марте 2022 года решения покинуть утративший объективность Совет Европы, сознательно не замечавший ужасов, которые творит киевский режим последние восемь лет в Донбассе, обстреливая мирное население", - говорится в сообщении.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20221014/aksenov-1823939494.html

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