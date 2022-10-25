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В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.10.2022
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В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.10.2022
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:28
2022-10-25T11:31
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Резервуар сейчас никто не эксплуатирует, он находится на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в 9:16 утра."Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2. По прибытии первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС. На месте установлено, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре на площади ориентировочно 400 квадратных метров", — говорится в релизе.Никто не пострадал, угрозы перехода огня нет.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:28 25.10.2022 (обновлено: 11:31 25.10.2022)
 
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 400 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДым на месте пожара в резервуаре с остатками нефтепродуктов в Нижнем Новгороде
Дым на месте пожара в резервуаре с остатками нефтепродуктов в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Дым на месте пожара в резервуаре с остатками нефтепродуктов в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Резервуар сейчас никто не эксплуатирует, он находится на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в 9:16 утра.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2. По прибытии первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС. На месте установлено, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре на площади ориентировочно 400 квадратных метров", — говорится в релизе.
Никто не пострадал, угрозы перехода огня нет.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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