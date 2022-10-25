https://ria.ru/20221025/rezervuar-1826446101.html
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.10.2022
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:28
2022-10-25T10:28
2022-10-25T11:31
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Резервуар сейчас никто не эксплуатирует, он находится на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в 9:16 утра."Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2. По прибытии первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС. На месте установлено, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре на площади ориентировочно 400 квадратных метров", — говорится в релизе.Никто не пострадал, угрозы перехода огня нет.
https://ria.ru/20221024/pozhar-1826363010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:28 25.10.2022 (обновлено: 11:31 25.10.2022)
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами
В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 400 квадратных метров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Резервуар сейчас никто не эксплуатирует, он находится на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в 9:16 утра.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2. По прибытии первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС. На месте установлено, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре на площади ориентировочно 400 квадратных метров", — говорится в релизе.
Никто не пострадал, угрозы перехода огня нет.