https://ria.ru/20221025/rezervuar-1826446101.html

В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости, 25.10.2022

В Нижнем Новгороде загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:28

2022-10-25T10:28

2022-10-25T11:31

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт — РИА Новости. В Нижнем Новгороде произошло возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Резервуар сейчас никто не эксплуатирует, он находится на территории недействующего промышленного предприятия в районе дома 37 по улице Щербакова. Сигнал о пожаре поступил в 9:16 утра."Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 2. По прибытии первого подразделения ранг пожара понижен до 1-БИС. На месте установлено, что происходит горение остатков нефтепродуктов в неэксплуатируемом резервуаре на площади ориентировочно 400 квадратных метров", — говорится в релизе.Никто не пострадал, угрозы перехода огня нет.

https://ria.ru/20221024/pozhar-1826363010.html

нижний новгород

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Влада Копылова

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)