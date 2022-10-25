https://ria.ru/20221025/rets-1826693847.html

РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией

РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией - РИА Новости, 25.10.2022

РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией

Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:47

2022-10-25T16:47

2022-10-25T16:47

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.Она отметила, что женщины составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти."Мы хотим расширить взаимодействие как российских женщин-предпринимательниц с местным бизнесом, так и предпринимательниц Узбекистана с отечественным для дальнейшего установления долгосрочных бизнес-контактов. Во время деловой миссии российские бизнес-леди посетят местные производства тканей и фурнитуры, примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран, установят личные и долгосрочные бизнес-контакты, с помощью которых легко намечать и осуществлять экспортные поставки", — рассказала Никишина.Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября. Для того, чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо будет только подать соответствующую заявку через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе данного мероприятия.

https://ria.ru/20221024/rets-1826264161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика