https://ria.ru/20221025/rets-1826693847.html
РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией
РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией - РИА Новости, 25.10.2022
РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией
Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.Она отметила, что женщины составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти."Мы хотим расширить взаимодействие как российских женщин-предпринимательниц с местным бизнесом, так и предпринимательниц Узбекистана с отечественным для дальнейшего установления долгосрочных бизнес-контактов. Во время деловой миссии российские бизнес-леди посетят местные производства тканей и фурнитуры, примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран, установят личные и долгосрочные бизнес-контакты, с помощью которых легко намечать и осуществлять экспортные поставки", — рассказала Никишина.Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября. Для того, чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо будет только подать соответствующую заявку через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе данного мероприятия.
https://ria.ru/20221024/rets-1826264161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Экономика
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Она отметила, что женщины составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти.
"Мы хотим расширить взаимодействие как российских женщин-предпринимательниц с местным бизнесом, так и предпринимательниц Узбекистана
с отечественным для дальнейшего установления долгосрочных бизнес-контактов. Во время деловой миссии российские бизнес-леди посетят местные производства тканей и фурнитуры, примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран, установят личные и долгосрочные бизнес-контакты, с помощью которых легко намечать и осуществлять экспортные поставки", — рассказала Никишина.
Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября. Для того, чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо будет только подать соответствующую заявку через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе данного мероприятия.