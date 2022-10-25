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РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией - РИА Новости, 25.10.2022
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РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией
РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией - РИА Новости, 25.10.2022
РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией
Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:47
2022-10-25T16:47
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.Она отметила, что женщины составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти."Мы хотим расширить взаимодействие как российских женщин-предпринимательниц с местным бизнесом, так и предпринимательниц Узбекистана с отечественным для дальнейшего установления долгосрочных бизнес-контактов. Во время деловой миссии российские бизнес-леди посетят местные производства тканей и фурнитуры, примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран, установят личные и долгосрочные бизнес-контакты, с помощью которых легко намечать и осуществлять экспортные поставки", — рассказала Никишина.Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября. Для того, чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо будет только подать соответствующую заявку через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе данного мероприятия.
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российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина, Экономика
16:47 25.10.2022
 

РЭЦ: женщины-экспортеры из России посетят Узбекистан с бизнес-миссией

© РИА Новости / Павел БедняковГенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Деловая миссия для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности пройдет в Ташкенте в первом квартале 2023 года, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Она отметила, что женщины составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации
"Мы хотим расширить взаимодействие как российских женщин-предпринимательниц с местным бизнесом, так и предпринимательниц Узбекистана с отечественным для дальнейшего установления долгосрочных бизнес-контактов. Во время деловой миссии российские бизнес-леди посетят местные производства тканей и фурнитуры, примут участие в бизнес-форуме между женщинами-предпринимателями двух стран, установят личные и долгосрочные бизнес-контакты, с помощью которых легко намечать и осуществлять экспортные поставки", — рассказала Никишина.
Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября. Для того, чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо будет только подать соответствующую заявку через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе данного мероприятия.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника НикишинаЭкономика
 
 
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