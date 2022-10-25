https://ria.ru/20221025/religiya-1826465438.html

Путин поприветствовал участников собора "Православие и мир в XXI веке"

Путин поприветствовал участников собора "Православие и мир в XXI веке" - РИА Новости, 25.10.2022

Путин поприветствовал участников собора "Православие и мир в XXI веке"

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXIV Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке" отметил вклад религиозного... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:20

2022-10-25T11:20

2022-10-25T11:20

религия

религия

владимир путин

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXIV Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке" отметил вклад религиозного сообщества в сбережение семейных идеалов и ценностей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, вопросы консолидации нашего народа вокруг важных, масштабных задач укрепления духовного, культурного, экономического суверенитета приобретают особое, судьбоносное значение. В этой связи отмечу тот огромный, колоссальная вклад, который вносит в единение общества, в сбережение духовно-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранение нашей исторической памяти и идентичности, воспитание молодёжи Русская православная церковь, представители всех традиционных религий России, и конечно, патриотические организации – такие как Всемирный русский народный собор", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что многие участники поддерживают российских военных, участвующих в специальной военной операции, оказывают помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, "делом доказывают, что только сплочённый, объединённый общими целями народ способен достойно отвечать на беспрецедентное внешнее давление, добиваться всех поставленных стратегических целей".Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт в атмосфере взаимопонимания, а выдвинутые идеи и инициативы по образованию, демографии, сбережению народа РФ будут востребованы. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.

https://ria.ru/20221023/konflikt-1826048747.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, владимир путин, россия, русская православная церковь