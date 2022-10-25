Путин поприветствовал участников собора "Православие и мир в XXI веке"
Путин отметил вклад религиозного сообщества в сбережение семейных идеалов и ценностей
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXIV Всемирного русского народного собора "Православие и мир в XXI веке" отметил вклад религиозного сообщества в сбережение семейных идеалов и ценностей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, вопросы консолидации нашего народа вокруг важных, масштабных задач укрепления духовного, культурного, экономического суверенитета приобретают особое, судьбоносное значение. В этой связи отмечу тот огромный, колоссальная вклад, который вносит в единение общества, в сбережение духовно-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранение нашей исторической памяти и идентичности, воспитание молодёжи Русская православная церковь, представители всех традиционных религий России, и конечно, патриотические организации – такие как Всемирный русский народный собор", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что многие участники поддерживают российских военных, участвующих в специальной военной операции, оказывают помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, "делом доказывают, что только сплочённый, объединённый общими целями народ способен достойно отвечать на беспрецедентное внешнее давление, добиваться всех поставленных стратегических целей".
Российский лидер выразил уверенность, что форум пройдёт в атмосфере взаимопонимания, а выдвинутые идеи и инициативы по образованию, демографии, сбережению народа РФ будут востребованы. Он пожелал участникам плодотворной работы и всего самого доброго.