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Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими - РИА Новости, 25.10.2022
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Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими - РИА Новости, 25.10.2022
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий признать экстремистской деятельностью распространение запрещенной информации через использование ссылок на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:32
2022-10-25T18:32
общество
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий признать экстремистской деятельностью распространение запрещенной информации через использование ссылок на интернет-ресурсы в виде штрихового кода по технологии "QR" и "унифицированный указатель ресурса (URL)", соответствующий документ внесен в думскую электронную базу."Новым способом обхода законодательных ограничений является также использование ссылок на интернет-ресурсы в виде изображения оптической метки в формате штрихового кода по технологии "QR" методом расклейки в местах массового скопления людей и высокого пешеходного трафика… Проектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, отнеся к ее проявлениям также и распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания", - сказано в пояснительной записке.Согласно пояснительной записке, проект предлагает установить норму, по которой уполномоченный орган может потребовать удалить экстремистскую информацию с сайта вместе с унифицированным указателем на этот информационный ресурс.
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общество, госдума рф, технологии, россия
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия
18:32 25.10.2022
 
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими

В Госдуму внесли проект о признании QR-кодов запрещенных сайтов также экстремистскими

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСтена с qr-кодами
Стена с qr-кодами - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стена с qr-кодами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий признать экстремистской деятельностью распространение запрещенной информации через использование ссылок на интернет-ресурсы в виде штрихового кода по технологии "QR" и "унифицированный указатель ресурса (URL)", соответствующий документ внесен в думскую электронную базу.
"Новым способом обхода законодательных ограничений является также использование ссылок на интернет-ресурсы в виде изображения оптической метки в формате штрихового кода по технологии "QR" методом расклейки в местах массового скопления людей и высокого пешеходного трафика… Проектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, отнеся к ее проявлениям также и распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания", - сказано в пояснительной записке.
Согласно пояснительной записке, проект предлагает установить норму, по которой уполномоченный орган может потребовать удалить экстремистскую информацию с сайта вместе с унифицированным указателем на этот информационный ресурс.
Рэп-исполнитель Oxxxymiron (физическое лицо — иноагент) - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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