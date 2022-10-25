https://ria.ru/20221025/qr-1826740714.html
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими - РИА Новости, 25.10.2022
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий признать экстремистской деятельностью распространение запрещенной информации через использование ссылок на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:32
2022-10-25T18:32
2022-10-25T18:32
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий признать экстремистской деятельностью распространение запрещенной информации через использование ссылок на интернет-ресурсы в виде штрихового кода по технологии "QR" и "унифицированный указатель ресурса (URL)", соответствующий документ внесен в думскую электронную базу."Новым способом обхода законодательных ограничений является также использование ссылок на интернет-ресурсы в виде изображения оптической метки в формате штрихового кода по технологии "QR" методом расклейки в местах массового скопления людей и высокого пешеходного трафика… Проектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, отнеся к ее проявлениям также и распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания", - сказано в пояснительной записке.Согласно пояснительной записке, проект предлагает установить норму, по которой уполномоченный орган может потребовать удалить экстремистскую информацию с сайта вместе с унифицированным указателем на этот информационный ресурс.
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общество, госдума рф, технологии, россия
Общество, Госдума РФ, Технологии, Россия
Госдума может признать QR-коды запрещенных сайтов экстремистскими
В Госдуму внесли проект о признании QR-кодов запрещенных сайтов также экстремистскими