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В окрестностях Луганска работают силы ПВО - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/pvo-1826410314.html
В окрестностях Луганска работают силы ПВО
В окрестностях Луганска работают силы ПВО - РИА Новости, 25.10.2022
В окрестностях Луганска работают силы ПВО
Силы противовоздушной обороны работают в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
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специальная военная операция на украине
луганск
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны работают в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Луганском видны следы работы сил ПВО. Подробности уточняются.
https://ria.ru/20220713/pvo-1802141985.html
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луганск
Специальная военная операция на Украине, Луганск
00:14 25.10.2022 (обновлено: 00:17 25.10.2022)
 
В окрестностях Луганска работают силы ПВО

В небе над Луганском видны следы работы сил ПВО

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе
Работа ПВО в небе
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны работают в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Луганском видны следы работы сил ПВО. Подробности уточняются.
Подразделения противовоздушной обороны в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:39Специальная военная операция на Украине
В ЛНР заверили, что небо над Луганском надежно закрыто силами ПВО
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганск
 
 
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