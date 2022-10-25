https://ria.ru/20221025/pvo-1826410314.html
В окрестностях Луганска работают силы ПВО
В окрестностях Луганска работают силы ПВО - РИА Новости, 25.10.2022
В окрестностях Луганска работают силы ПВО
Силы противовоздушной обороны работают в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:14
2022-10-25T00:14
2022-10-25T00:17
специальная военная операция на украине
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786008703_0:626:1274:1343_1920x0_80_0_0_139575188a3b60bb7d62de452758a845.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны работают в окрестностях Луганска, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Луганском видны следы работы сил ПВО. Подробности уточняются.
https://ria.ru/20220713/pvo-1802141985.html
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786008703_0:507:1274:1463_1920x0_80_0_0_a04cd989f08277faa67964d2e5bc2467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск
Специальная военная операция на Украине, Луганск
00:14 25.10.2022 (обновлено: 00:17 25.10.2022)
В окрестностях Луганска работают силы ПВО
В небе над Луганском видны следы работы сил ПВО