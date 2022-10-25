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Путин рассказал о состоянии безопасности в России - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин рассказал о состоянии безопасности в России
Путин рассказал о состоянии безопасности в России - РИА Новости, 25.10.2022
Путин рассказал о состоянии безопасности в России
Президент России Владимир Путин, говоря о безопасности в РФ, отметил, что новые вызовы серьезные и значительные, это касается работы как силового блока, так и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:54
2022-10-25T18:28
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о безопасности в РФ, отметил, что новые вызовы серьезные и значительные, это касается работы как силового блока, так и гражданской составляющей, и призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате."Теперь новые вызовы. Они серьезные, значительные. Это касается и, повторю, деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны. Но это касается и всей гражданской составляющей", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации."Прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. И именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет", - добавил Путин.
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
17:54 25.10.2022 (обновлено: 18:28 25.10.2022)
 
Путин рассказал о состоянии безопасности в России

Путин призвал не прятаться за формальностями, мешающими достижению результата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о безопасности в РФ, отметил, что новые вызовы серьезные и значительные, это касается работы как силового блока, так и гражданской составляющей, и призвал участников координационного совета настроиться на содержательную работу в новом формате.
"Теперь новые вызовы. Они серьезные, значительные. Это касается и, повторю, деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны. Но это касается и всей гражданской составляющей", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации.
"Прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. И именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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