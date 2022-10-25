17:20 25.10.2022 (обновлено: 17:37 25.10.2022)
Путин призвал обсудить обновление и улучшение административных процедур
Президент Путин призвал еще раз обсудить обновление и улучшение административных процедур
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопросы обновления и улучшения административных процедур обсуждались много раз, но ситуация такова, что всю эту работу надо еще раз посмотреть, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
"Мы много раз со многими из вас, сейчас принимающими участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур", - сказал Путин.
Президент уточнил, что это касается всего, что связано с управлением в самом широком смысле этого слова. Он подчеркнул, что это невозможно сделать без глубокой координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами самой разной направленности.
Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.