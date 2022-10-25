https://ria.ru/20221025/putin-1826707789.html

Путин призвал обсудить обновление и улучшение административных процедур

Путин призвал обсудить обновление и улучшение административных процедур - РИА Новости, 25.10.2022

Путин призвал обсудить обновление и улучшение административных процедур

Вопросы обновления и улучшения административных процедур обсуждались много раз, но ситуация такова, что всю эту работу надо еще раз посмотреть, заявил президент РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:20

2022-10-25T17:20

2022-10-25T17:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вопросы обновления и улучшения административных процедур обсуждались много раз, но ситуация такова, что всю эту работу надо еще раз посмотреть, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Президент уточнил, что это касается всего, что связано с управлением в самом широком смысле этого слова. Он подчеркнул, что это невозможно сделать без глубокой координации между всеми структурами, министерствами, ведомствами самой разной направленности.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221025/zvonki-1826710409.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин