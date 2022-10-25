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Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров
Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров - РИА Новости, 25.10.2022
Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России обсуждается идея создания больших траулеров для рыболовного флота, на которых не только добывают, но и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:15
2022-10-25T17:19
экономика
россия
владимир путин
умаро сиссоко эмбало
гвинея-бисау
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России обсуждается идея создания больших траулеров для рыболовного флота, на которых не только добывают, но и перерабатывают продукцию."У нас обновления рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
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экономика, россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, гвинея-бисау
Экономика, Россия, Владимир Путин, Умаро Сиссоко Эмбало, Гвинея-Бисау
17:15 25.10.2022 (обновлено: 17:19 25.10.2022)
 
Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров

Путин: в России обсуждают создание рыболовных траулеров, на которых перерабатывают улов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России обсуждается идея создания больших траулеров для рыболовного флота, на которых не только добывают, но и перерабатывают продукцию.
"У нас обновления рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:17
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинУмаро Сиссоко ЭмбалоГвинея-Бисау
 
 
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