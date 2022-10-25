https://ria.ru/20221025/putin-1826705112.html

Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров

Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров - РИА Новости, 25.10.2022

Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России обсуждается идея создания больших траулеров для рыболовного флота, на которых не только добывают, но и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:15

2022-10-25T17:19

экономика

россия

владимир путин

умаро сиссоко эмбало

гвинея-бисау

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России обсуждается идея создания больших траулеров для рыболовного флота, на которых не только добывают, но и перерабатывают продукцию."У нас обновления рыболовного флота, и есть мнение, что нужно создавать большие траулеры, которые не только добывают, но и перерабатывают", - сказал Путин на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

https://ria.ru/20221025/vstrecha-1826705839.html

россия

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экономика, россия, владимир путин, умаро сиссоко эмбало, гвинея-бисау