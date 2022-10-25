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В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год

В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022

В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год

Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20 процентов дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:06

2022-10-25T16:06

2022-10-25T16:06

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туризм

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таиланд

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новый год

ассоциация туроператоров россии (атор)

оаэ

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20 процентов дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом на десять процентов, так как тогда была очень дорогая перевозка", — сказала она. "На внутренних направлениях цены пока держатся. Но если пойдет такая динамика спроса, как сейчас — ажиотажа нет, при этом бронирования есть, но нельзя сказать, что Новый год продан, – то стоимость будет снижаться", — добавила она.Глава ассоциации отметила, что по динамике зарубежные туры пользуются большей популярностью, чем путевки по России. Лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд. Из внутренних направлений первенство — у Краснодарского края, где лучше всего бронируются горный кластер в "Красной Поляне", Санкт-Петербург, Карелия, Вологда с Великим Устюгом.При этом Ломидзе отметила, что пока в тройку лидеров не входит Турция. "Ее можно забронировать в последний момент, а сейчас уходит все самое дорогое и дефицитное", — уточнила глава АТОР.

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Мария Селиванова

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