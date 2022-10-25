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В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
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В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год
В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год - РИА Новости, 25.10.2022
В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год
Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20 процентов дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:06
2022-10-25T16:06
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
россия
новый год
ассоциация туроператоров россии (атор)
оаэ
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20 процентов дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом на десять процентов, так как тогда была очень дорогая перевозка", — сказала она. "На внутренних направлениях цены пока держатся. Но если пойдет такая динамика спроса, как сейчас — ажиотажа нет, при этом бронирования есть, но нельзя сказать, что Новый год продан, – то стоимость будет снижаться", — добавила она.Глава ассоциации отметила, что по динамике зарубежные туры пользуются большей популярностью, чем путевки по России. Лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд. Из внутренних направлений первенство — у Краснодарского края, где лучше всего бронируются горный кластер в "Красной Поляне", Санкт-Петербург, Карелия, Вологда с Великим Устюгом.При этом Ломидзе отметила, что пока в тройку лидеров не входит Турция. "Ее можно забронировать в последний момент, а сейчас уходит все самое дорогое и дефицитное", — уточнила глава АТОР.
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туризм, новости - туризм, таиланд, россия, новый год, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, майя ломидзе, турция
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Новый год, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ, Майя Ломидзе, Турция
16:06 25.10.2022
 
В АТОР подсчитали, насколько подорожают путевки за границу на Новый год

АТОР: путевки за границу на Новый год подорожают на 20 процентов по сравнению с декабрем

© Depositphotos.com / Ake1150sbВат-Арун под новый год
Ват-Арун под новый год - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Depositphotos.com / Ake1150sb
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Путевки за границу на Новый год для россиян будут на 20 процентов дороже по сравнению с периодом до новогодних праздников, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом на десять процентов, так как тогда была очень дорогая перевозка", — сказала она.
"На внутренних направлениях цены пока держатся. Но если пойдет такая динамика спроса, как сейчас — ажиотажа нет, при этом бронирования есть, но нельзя сказать, что Новый год продан, – то стоимость будет снижаться", — добавила она.
Глава ассоциации отметила, что по динамике зарубежные туры пользуются большей популярностью, чем путевки по России. Лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд. Из внутренних направлений первенство — у Краснодарского края, где лучше всего бронируются горный кластер в "Красной Поляне", Санкт-Петербург, Карелия, Вологда с Великим Устюгом.
При этом Ломидзе отметила, что пока в тройку лидеров не входит Турция. "Ее можно забронировать в последний момент, а сейчас уходит все самое дорогое и дефицитное", — уточнила глава АТОР.
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