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В Саратове началась проверка из-за гибели матери с двумя детьми при пожаре - РИА Новости, 25.10.2022
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В Саратове началась проверка из-за гибели матери с двумя детьми при пожаре
В Саратове началась проверка из-за гибели матери с двумя детьми при пожаре - РИА Новости, 25.10.2022
В Саратове началась проверка из-за гибели матери с двумя детьми при пожаре
Следователи начали проверку по факту гибели матери и двух ее детей при пожаре в частном доме в Саратове, предположительно, из-за непотушенной сигареты деда,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T05:38
2022-10-25T05:38
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели матери и двух ее детей при пожаре в частном доме в Саратове, предположительно, из-за непотушенной сигареты деда, которому удалось спастись, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что пожар в частном доме по адресу: Саратов, 5-й Увекский проезд, 15, в ночь на вторник унес жизни трех человек, в том числе двух детей трех и пяти лет."Следователи СК проводят проверку... По предварительным данным, 25 октября 2022 года в 2.00 (1.00 мск) произошло возгорание жилого дома... Возгорание обнаружил 12-летний житель дома, который сообщил взрослым... Пожарные ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня обнаружено тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения. Находящимся в доме деду и 12-летнему мальчику удалось спастись от огня", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Следователь провел осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибших не обнаружил."В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная причина возгорания - непотушенная сигарета, оставленная дедом. Назначено судебно-медицинское исследование тел погибших", - отметили в СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/voskhozhdenie-1814245970.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
05:38 25.10.2022
 
В Саратове началась проверка из-за гибели матери с двумя детьми при пожаре

В Саратове следователи начали проверку по факту гибели матери и двух ее детей при пожаре

© Фото : СУСК РФ по Ростовской областиАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : СУСК РФ по Ростовской области
Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели матери и двух ее детей при пожаре в частном доме в Саратове, предположительно, из-за непотушенной сигареты деда, которому удалось спастись, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что пожар в частном доме по адресу: Саратов, 5-й Увекский проезд, 15, в ночь на вторник унес жизни трех человек, в том числе двух детей трех и пяти лет.
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"Следователи СК проводят проверку... По предварительным данным, 25 октября 2022 года в 2.00 (1.00 мск) произошло возгорание жилого дома... Возгорание обнаружил 12-летний житель дома, который сообщил взрослым... Пожарные ликвидировали возгорание и задымление в жилище. После тушения огня обнаружено тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения. Находящимся в доме деду и 12-летнему мальчику удалось спастись от огня", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Следователь провел осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибших не обнаружил.
"В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Предварительная причина возгорания - непотушенная сигарета, оставленная дедом. Назначено судебно-медицинское исследование тел погибших", - отметили в СК.
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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