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На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине - РИА Новости, 25.10.2022
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На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине - РИА Новости, 25.10.2022
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине
Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:45
2022-10-25T07:55
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.По данным полиции, в общей сложности в протестах участвовали более семи тысяч человек. Демонстрации, которые уже традиционно организуются по понедельникам, прошли преимущественно в спокойной обстановке. Самые крупные протесты были в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.Большинство шествий организовали конкурирующие партии "Левые" и АдГ. По данным полиции, в этот раз спустя несколько месяцев со своей демонстрацией на улицы вышло также правопопулистское движение Pegida.Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились. В субботу на митинги в Берлине и ряде других городов вышли около 20 тысяч человек, которые потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.
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германия, украина, саксония, в мире
Германия, Украина, Саксония, В мире
00:45 25.10.2022 (обновлено: 07:55 25.10.2022)
 
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине

На востоке ФРГ более семи тысяч человек протестовали против политики властей по Украине

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.
"Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в понедельник вечером. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики федерального правительства", - сообщает агентство.
По данным полиции, в общей сложности в протестах участвовали более семи тысяч человек. Демонстрации, которые уже традиционно организуются по понедельникам, прошли преимущественно в спокойной обстановке. Самые крупные протесты были в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.
Большинство шествий организовали конкурирующие партии "Левые" и АдГ. По данным полиции, в этот раз спустя несколько месяцев со своей демонстрацией на улицы вышло также правопопулистское движение Pegida.
Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились. В субботу на митинги в Берлине и ряде других городов вышли около 20 тысяч человек, которые потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.
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