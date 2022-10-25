https://ria.ru/20221025/protesty-1826410998.html
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине - РИА Новости, 25.10.2022
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине
Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T00:45
2022-10-25T00:45
2022-10-25T07:55
германия
украина
саксония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.По данным полиции, в общей сложности в протестах участвовали более семи тысяч человек. Демонстрации, которые уже традиционно организуются по понедельникам, прошли преимущественно в спокойной обстановке. Самые крупные протесты были в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.Большинство шествий организовали конкурирующие партии "Левые" и АдГ. По данным полиции, в этот раз спустя несколько месяцев со своей демонстрацией на улицы вышло также правопопулистское движение Pegida.Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились. В субботу на митинги в Берлине и ряде других городов вышли около 20 тысяч человек, которые потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/protesty-1803062485.html
германия
украина
саксония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, саксония, в мире
Германия, Украина, Саксония, В мире
00:45 25.10.2022 (обновлено: 07:55 25.10.2022)
На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине
На востоке ФРГ более семи тысяч человек протестовали против политики властей по Украине