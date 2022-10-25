https://ria.ru/20221025/protesty-1826410998.html

На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине

На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине - РИА Новости, 25.10.2022

На востоке Германии прошли протесты против политики властей по Украине

Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T00:45

2022-10-25T00:45

2022-10-25T07:55

германия

украина

саксония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Тысячи протестующих вышли на демонстрации на востоке Германии против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.По данным полиции, в общей сложности в протестах участвовали более семи тысяч человек. Демонстрации, которые уже традиционно организуются по понедельникам, прошли преимущественно в спокойной обстановке. Самые крупные протесты были в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.Большинство шествий организовали конкурирующие партии "Левые" и АдГ. По данным полиции, в этот раз спустя несколько месяцев со своей демонстрацией на улицы вышло также правопопулистское движение Pegida.Акции протеста в Германии на фоне тяжелой ситуации в энергетике в последнее время участились. В субботу на митинги в Берлине и ряде других городов вышли около 20 тысяч человек, которые потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/protesty-1803062485.html

германия

украина

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, саксония, в мире