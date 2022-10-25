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Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию - РИА Новости, 25.10.2022
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Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию
Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию - РИА Новости, 25.10.2022
Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию
Киев намерен создать "информационный Рамштайн" совместно с Еврокомиссией и странами G7, чтобы транслировать их "общую повестку" на российскую аудиторию,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:29
2022-10-25T20:29
в мире
александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)
украина
g7
еврокомиссия
нато
киев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киев намерен создать "информационный Рамштайн" совместно с Еврокомиссией и странами G7, чтобы транслировать их "общую повестку" на российскую аудиторию, сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко.В минкультуры Украины состоялась встреча послов Большой семерки с представителями украинских медиагрупп, задействованных в национальном телемарафоне "Единые новости" и Freedom."Я обратился к своим коллегам и представителям G7, а также Европейской комиссии, чтобы сформировать общую повестку дня, в том числе и встречи в формате инициативы "информационный Рамштайн", – сказал Ткаченко, уточнив, что целью является информационная борьба с Россией.Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины.По информации украинского минкульта, контент для "Единых новостей" и украинского гостелеканала иновещания Freedom создают Национальная общественная телерадиокомпания Украины, медиахолдинги 1+1 Media, Starlight Media и Inter Media Group, а также телеканал "Рада" (телеканал парламента Украины). Посредством телеканала Freedom распространяется информация для русскоязычных зрителей, министерство утверждает, что более половины (57%) потребителей контента телеканала на YouTube - из России."Мы хотим, чтобы эта повестка дня не была только украинской, а была мировой", - приводит слова СЕО Starlight Media Александра Богуцкого пресс-служба.
https://ria.ru/20221019/zhurnalist-1825157675.html
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в мире, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), украина, g7, еврокомиссия, нато, киев, россия, технологии
В мире, Александр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), Украина, G7, Еврокомиссия, НАТО, Киев, Россия, Технологии
20:29 25.10.2022
 
Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию

Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил об "информационном Рамштайне" против России

© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Министерство культуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киев намерен создать "информационный Рамштайн" совместно с Еврокомиссией и странами G7, чтобы транслировать их "общую повестку" на российскую аудиторию, сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко.
В минкультуры Украины состоялась встреча послов Большой семерки с представителями украинских медиагрупп, задействованных в национальном телемарафоне "Единые новости" и Freedom.
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"Я обратился к своим коллегам и представителям G7, а также Европейской комиссии, чтобы сформировать общую повестку дня, в том числе и встречи в формате инициативы "информационный Рамштайн", – сказал Ткаченко, уточнив, что целью является информационная борьба с Россией.
Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины.
По информации украинского минкульта, контент для "Единых новостей" и украинского гостелеканала иновещания Freedom создают Национальная общественная телерадиокомпания Украины, медиахолдинги 1+1 Media, Starlight Media и Inter Media Group, а также телеканал "Рада" (телеканал парламента Украины). Посредством телеканала Freedom распространяется информация для русскоязычных зрителей, министерство утверждает, что более половины (57%) потребителей контента телеканала на YouTube - из России.
"Мы хотим, чтобы эта повестка дня не была только украинской, а была мировой", - приводит слова СЕО Starlight Media Александра Богуцкого пресс-служба.
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В миреАлександр Ткаченко (Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)УкраинаG7ЕврокомиссияНАТОКиевРоссияТехнологии
 
 
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