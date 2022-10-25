https://ria.ru/20221025/propaganda-1826768013.html

Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию

Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию - РИА Новости, 25.10.2022

Киев хочет создать "информационный Рамштайн" для пропаганды на Россию

Киев намерен создать "информационный Рамштайн" совместно с Еврокомиссией и странами G7, чтобы транслировать их "общую повестку" на российскую аудиторию,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:29

2022-10-25T20:29

2022-10-25T20:29

в мире

александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями)

украина

g7

еврокомиссия

нато

киев

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киев намерен создать "информационный Рамштайн" совместно с Еврокомиссией и странами G7, чтобы транслировать их "общую повестку" на российскую аудиторию, сообщает министр культуры Украины Александр Ткаченко.В минкультуры Украины состоялась встреча послов Большой семерки с представителями украинских медиагрупп, задействованных в национальном телемарафоне "Единые новости" и Freedom."Я обратился к своим коллегам и представителям G7, а также Европейской комиссии, чтобы сформировать общую повестку дня, в том числе и встречи в формате инициативы "информационный Рамштайн", – сказал Ткаченко, уточнив, что целью является информационная борьба с Россией.Рамштайн - военная база в Германии, на которой была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины.По информации украинского минкульта, контент для "Единых новостей" и украинского гостелеканала иновещания Freedom создают Национальная общественная телерадиокомпания Украины, медиахолдинги 1+1 Media, Starlight Media и Inter Media Group, а также телеканал "Рада" (телеканал парламента Украины). Посредством телеканала Freedom распространяется информация для русскоязычных зрителей, министерство утверждает, что более половины (57%) потребителей контента телеканала на YouTube - из России."Мы хотим, чтобы эта повестка дня не была только украинской, а была мировой", - приводит слова СЕО Starlight Media Александра Богуцкого пресс-служба.

https://ria.ru/20221019/zhurnalist-1825157675.html

https://ria.ru/20220812/kherson-1809045704.html

украина

киев

россия

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в мире, александр ткаченко (фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями), украина, g7, еврокомиссия, нато, киев, россия, технологии