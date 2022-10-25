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Минобрнауки: вузы сформировали программы развития навыков будущего - РИА Новости, 25.10.2022
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Минобрнауки: вузы сформировали программы развития навыков будущего
Минобрнауки: вузы сформировали программы развития навыков будущего - РИА Новости, 25.10.2022
Минобрнауки: вузы сформировали программы развития навыков будущего
Российские вузы сформировали программы развития навыков будущего и обновляют учебные планы для обучения этим навыкам, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:17
2022-10-25T15:19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские вузы сформировали программы развития навыков будущего и обновляют учебные планы для обучения этим навыкам, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев."Помимо разработки образовательных модулей решается задача масштабирования. Тот опыт, который мы получаем на пяти университетах, задача масштабировать на 50 организаций высшего образования. Университеты сформировали программы развития навыков будущего, сейчас они обновляют учебные планы для проведения обучения по этим компетенциям уже 5 тысяч студентов в 2023 году", - сказал Афанасьев на пресс-конференции, посвященной результатам и дальнейшим планам внедрения перспективных компетенций в программы обучения вузов.Он добавил, что в 2021 году были разработаны программы образовательных модулей, учебные пособия, методические рекомендации по 25 компетенциям будущего, пять вузов их реализовали."Если суммировать 2021 год: 1 250 студентов сдали демонстрационный экзамен. Это был первый шаг. В 2022 году уже идет разработка и апробация модулей еще по 18 компетенциям Future Skills. И мы рассчитываем, что около тысячи обучающихся в конце года также успешно пройдут демонстрационный экзамен", - добавил Афанасьев.
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15:17 25.10.2022 (обновлено: 15:19 25.10.2022)
 
Минобрнауки: вузы сформировали программы развития навыков будущего

Минобрнауки: вузы создали программы развития навыков будущего и обновляют учебные планы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские вузы сформировали программы развития навыков будущего и обновляют учебные планы для обучения этим навыкам, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.
"Помимо разработки образовательных модулей решается задача масштабирования. Тот опыт, который мы получаем на пяти университетах, задача масштабировать на 50 организаций высшего образования. Университеты сформировали программы развития навыков будущего, сейчас они обновляют учебные планы для проведения обучения по этим компетенциям уже 5 тысяч студентов в 2023 году", - сказал Афанасьев на пресс-конференции, посвященной результатам и дальнейшим планам внедрения перспективных компетенций в программы обучения вузов.
Он добавил, что в 2021 году были разработаны программы образовательных модулей, учебные пособия, методические рекомендации по 25 компетенциям будущего, пять вузов их реализовали.
"Если суммировать 2021 год: 1 250 студентов сдали демонстрационный экзамен. Это был первый шаг. В 2022 году уже идет разработка и апробация модулей еще по 18 компетенциям Future Skills. И мы рассчитываем, что около тысячи обучающихся в конце года также успешно пройдут демонстрационный экзамен", - добавил Афанасьев.
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