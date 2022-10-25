https://ria.ru/20221025/proekt-1826723539.html
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации
Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:51
2022-10-25T17:51
2022-10-25T17:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин."Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
https://ria.ru/20221025/konkurentsiya-1826719390.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации
Президент Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации в короткие сроки
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин.
"Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.