https://ria.ru/20221025/proekt-1826723539.html

Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации

Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022

Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации

Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:51

2022-10-25T17:51

2022-10-25T17:51

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин."Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

https://ria.ru/20221025/konkurentsiya-1826719390.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия