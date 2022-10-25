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Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/proekt-1826723539.html
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации
Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:51
2022-10-25T17:51
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин."Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
https://ria.ru/20221025/konkurentsiya-1826719390.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
17:51 25.10.2022
 
Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации

Президент Путин поручил подготовить проект задач по нуждам спецоперации в короткие сроки

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Работа в координационном совете по нуждам специальной военной операции ведется неделю, проект задач может быть не готов по объективным причинам, но его надо сделать в короткие сроки, заявил президент России Владимир Путин.
"Работа в этом формате, в рамках которого мы собрались, ведется неделю. Это небольшой срок, и, конечно, может быть проект целевого задания координационного совета еще не готов по объективным причинам. Но я все-таки прошу вас это сделать в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:42
Путин заявил, что нужно усиливать конкуренцию по всем направлениям
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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