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Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании - РИА Новости, 25.10.2022
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Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании
Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании - РИА Новости, 25.10.2022
Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании
Дочерняя компания Hyundai Motor южнокорейская Kia может прекратить продажи автомобилей в России и начать оказывать только сервисные услуги, так как производство РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:12
2022-10-25T16:12
экономика
санкт-петербург
россия
авто
hyundai motor
автотор
калининград
kia rio
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СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. Дочерняя компания Hyundai Motor южнокорейская Kia может прекратить продажи автомобилей в России и начать оказывать только сервисные услуги, так как производство ее машин в РФ по-прежнему остановлено, сообщило издание "Ачу Кёнчжэ".По данным компании, проблемы с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому Kia ожидает хорошие производственные результаты в других регионах, но украинский кризис продолжает оказывать влияние на ситуацию на российском рынке."Существует вероятность закрытия российского рынка (автомобилей – ред.) в следующем году, и компания продолжит представлять только сервисные услуги. Проблемы с поставками полупроводниковых материалов для транспортных средств постепенно решаются, но перебои в производстве автомобилей (в РФ – ред.), вероятно, продолжатся, так как украинский кризис продолжает оказывать влияние", - заявил начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон.Kia производила автомобили в России на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила со ссылкой на анонимный источник в индустрии, что Hyundai Motor сейчас решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи. Издание также пояснило, что в августе и сентябре продажи Hyundai в России сократились до нуля, а сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, которая до недавнего времени продолжалась, тоже прекратилась.В пресс-службе Hyundai Motor РИА Новости сообщили, что не могут прокомментировать сообщение газеты и на проверку фактов потребуется время. В компании также подтвердили, что деятельность завода в Санкт-Петербурге приостановлена с марта, но отметили, что это не означает полного отсутствия продаж, так как в различных дилерских центрах еще могут быть нераспроданные автомобили.
https://ria.ru/20221017/ukhod-1824752348.html
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экономика, санкт-петербург, россия, авто, hyundai motor, автотор, калининград, kia rio, hyundai genesis
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Авто, Hyundai Motor, Автотор, Калининград, Kia Rio, Hyundai Genesis
16:12 25.10.2022
 
Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании

Вице-премьер компании Чон У Чжон: Kia может прекратить продажи автомобилей в России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкАвтомобили на стоянке предприятия "Автотор" в Калининграде по производству автомобилей корейских марок Hyundai и KIA
Автомобили на стоянке предприятия Автотор в Калининграде по производству автомобилей корейских марок Hyundai и KIA - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Автомобили на стоянке предприятия "Автотор" в Калининграде по производству автомобилей корейских марок Hyundai и KIA. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. Дочерняя компания Hyundai Motor южнокорейская Kia может прекратить продажи автомобилей в России и начать оказывать только сервисные услуги, так как производство ее машин в РФ по-прежнему остановлено, сообщило издание "Ачу Кёнчжэ".
По данным компании, проблемы с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому Kia ожидает хорошие производственные результаты в других регионах, но украинский кризис продолжает оказывать влияние на ситуацию на российском рынке.
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"Существует вероятность закрытия российского рынка (автомобилей – ред.) в следующем году, и компания продолжит представлять только сервисные услуги. Проблемы с поставками полупроводниковых материалов для транспортных средств постепенно решаются, но перебои в производстве автомобилей (в РФ – ред.), вероятно, продолжатся, так как украинский кризис продолжает оказывать влияние", - заявил начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон.
Kia производила автомобили в России на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила со ссылкой на анонимный источник в индустрии, что Hyundai Motor сейчас решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи. Издание также пояснило, что в августе и сентябре продажи Hyundai в России сократились до нуля, а сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, которая до недавнего времени продолжалась, тоже прекратилась.
В пресс-службе Hyundai Motor РИА Новости сообщили, что не могут прокомментировать сообщение газеты и на проверку фактов потребуется время. В компании также подтвердили, что деятельность завода в Санкт-Петербурге приостановлена с марта, но отметили, что это не означает полного отсутствия продаж, так как в различных дилерских центрах еще могут быть нераспроданные автомобили.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияАвтоHyundai MotorАвтоторКалининградKia RioHyundai Genesis
 
 
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