https://ria.ru/20221025/prodazhi-1826673638.html

Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании

Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании - РИА Новости, 25.10.2022

Kia может прекратить продажи автомобилей в России, сообщили в компании

Дочерняя компания Hyundai Motor южнокорейская Kia может прекратить продажи автомобилей в России и начать оказывать только сервисные услуги, так как производство РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:12

2022-10-25T16:12

2022-10-25T16:12

экономика

санкт-петербург

россия

авто

hyundai motor

автотор

калининград

kia rio

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СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. Дочерняя компания Hyundai Motor южнокорейская Kia может прекратить продажи автомобилей в России и начать оказывать только сервисные услуги, так как производство ее машин в РФ по-прежнему остановлено, сообщило издание "Ачу Кёнчжэ".По данным компании, проблемы с цепочками поставок материалов полупроводников в мире постепенно решаются, поэтому Kia ожидает хорошие производственные результаты в других регионах, но украинский кризис продолжает оказывать влияние на ситуацию на российском рынке."Существует вероятность закрытия российского рынка (автомобилей – ред.) в следующем году, и компания продолжит представлять только сервисные услуги. Проблемы с поставками полупроводниковых материалов для транспортных средств постепенно решаются, но перебои в производстве автомобилей (в РФ – ред.), вероятно, продолжатся, так как украинский кризис продолжает оказывать влияние", - заявил начальник отдела финансов и экономики, исполнительный вице-президент компании Чон У Чжон.Kia производила автомобили в России на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Ранее южнокорейская газета "Тона Ильбо" сообщила со ссылкой на анонимный источник в индустрии, что Hyundai Motor сейчас решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи. Издание также пояснило, что в августе и сентябре продажи Hyundai в России сократились до нуля, а сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, которая до недавнего времени продолжалась, тоже прекратилась.В пресс-службе Hyundai Motor РИА Новости сообщили, что не могут прокомментировать сообщение газеты и на проверку фактов потребуется время. В компании также подтвердили, что деятельность завода в Санкт-Петербурге приостановлена с марта, но отметили, что это не означает полного отсутствия продаж, так как в различных дилерских центрах еще могут быть нераспроданные автомобили.

https://ria.ru/20221017/ukhod-1824752348.html

https://ria.ru/20220302/eksport-1776036006.html

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