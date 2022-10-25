https://ria.ru/20221025/prioritet-1826658821.html

Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"

Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030" - РИА Новости, 25.10.2022

Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"

Из 20 вузов, которые прошли в заключительный отбор на участие в программе "Приоритет 2030", было отобрано восемь вузов с Дальнего Востока, их программы... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:33

2022-10-25T15:33

2022-10-25T15:39

общество

дмитрий чернышенко

валерий фальков

дальний восток

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Из 20 вузов, которые прошли в заключительный отбор на участие в программе "Приоритет 2030", было отобрано восемь вузов с Дальнего Востока, их программы охватывают практически все отрасли экономики и нацелены на достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В число победителей вошли два вуза, подведомственных Минобрнауки, два - подведомственных Минсельхозу, один подведомственный Минздраву, один подведомственный Минтрансу, один подведомственный Минспорта и один подведомственный Минпросвещения. При оценке программ развития университетов члены подкомиссии ориентировались на их проработанность и актуальность для задач макрорегиона, а также на механизмы и пути достижения поставленных целей, учитывалась содержательность подхода к разработке программ, оценка потенциала вуза и предложения по трансформации университетской модели."В этом году каждый вуз-победитель специального трека получит господдержку в размере 71 миллиона 250 тысяч рублей. Всего до 2024 года включительно на развитие восьми университетов будет направлено 5,77 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования. Важно отметить, что в специальном треке "Приоритета 2030" учтена специфика Дальнего Востока и экономические потребности макрорегиона в кадрах и технологиях", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводит указанная пресс-служба.Он добавил, что сегодня компании Дальнего Востока успешно работают на мировом технологическом фронтире, например, в направлении биотехнологий, а задача вузов-участников — обеспечить их высококлассными специалистами и технологиями, чтобы российские компании могли составить достойную конкуренцию на мировом уровне.По его словам, будет продолжена работа, направленная на увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах, на поддержку выпускников в трудоустройстве — в том числе, на новые предприятия, которые создаются с использованием механизмов ускоренного развития на Дальнем Востоке."Нашу задачу я вижу не только в том, чтобы решить все актуальные проблемы сегодняшнего дня в этой сфере, но и создать сильную и конкурентоспособную образовательную среду. Это одно из необходимых условий для продолжения интенсивного развития региона, привлечения в него молодых и активных граждан нашей страны", - добавил Чекунков.Программа "Приоритет 2030" была создана в 2021 году правительством РФ. Ее главная цель – повышение привлекательности жизни и работы в регионах России как для российских, так и для иностранных студентов и ученых, а также формирование у выпускников навыков и умений, необходимых для успеха на современном рынке труда. Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" реализуется министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, дальний восток, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента