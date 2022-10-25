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Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030" - РИА Новости, 25.10.2022
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Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"
Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030" - РИА Новости, 25.10.2022
Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"
Из 20 вузов, которые прошли в заключительный отбор на участие в программе "Приоритет 2030", было отобрано восемь вузов с Дальнего Востока, их программы... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:33
2022-10-25T15:39
общество
дмитрий чернышенко
валерий фальков
дальний восток
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Из 20 вузов, которые прошли в заключительный отбор на участие в программе "Приоритет 2030", было отобрано восемь вузов с Дальнего Востока, их программы охватывают практически все отрасли экономики и нацелены на достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.В число победителей вошли два вуза, подведомственных Минобрнауки, два - подведомственных Минсельхозу, один подведомственный Минздраву, один подведомственный Минтрансу, один подведомственный Минспорта и один подведомственный Минпросвещения. При оценке программ развития университетов члены подкомиссии ориентировались на их проработанность и актуальность для задач макрорегиона, а также на механизмы и пути достижения поставленных целей, учитывалась содержательность подхода к разработке программ, оценка потенциала вуза и предложения по трансформации университетской модели."В этом году каждый вуз-победитель специального трека получит господдержку в размере 71 миллиона 250 тысяч рублей. Всего до 2024 года включительно на развитие восьми университетов будет направлено 5,77 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования. Важно отметить, что в специальном треке "Приоритета 2030" учтена специфика Дальнего Востока и экономические потребности макрорегиона в кадрах и технологиях", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводит указанная пресс-служба.Он добавил, что сегодня компании Дальнего Востока успешно работают на мировом технологическом фронтире, например, в направлении биотехнологий, а задача вузов-участников — обеспечить их высококлассными специалистами и технологиями, чтобы российские компании могли составить достойную конкуренцию на мировом уровне.По его словам, будет продолжена работа, направленная на увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах, на поддержку выпускников в трудоустройстве — в том числе, на новые предприятия, которые создаются с использованием механизмов ускоренного развития на Дальнем Востоке."Нашу задачу я вижу не только в том, чтобы решить все актуальные проблемы сегодняшнего дня в этой сфере, но и создать сильную и конкурентоспособную образовательную среду. Это одно из необходимых условий для продолжения интенсивного развития региона, привлечения в него молодых и активных граждан нашей страны", - добавил Чекунков.Программа "Приоритет 2030" была создана в 2021 году правительством РФ. Ее главная цель – повышение привлекательности жизни и работы в регионах России как для российских, так и для иностранных студентов и ученых, а также формирование у выпускников навыков и умений, необходимых для успеха на современном рынке труда. Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" реализуется министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, дальний восток, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
Общество, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Дальний Восток, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента
15:33 25.10.2022 (обновлено: 15:39 25.10.2022)
 

Восемь вузов с Дальнего Востока вошли в программу "Приоритет 2030"

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанк Программа "Приоритет 2030" на выставке "Вузпромэкспо"
 Программа Приоритет 2030 на выставке Вузпромэкспо - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Из 20 вузов, которые прошли в заключительный отбор на участие в программе "Приоритет 2030", было отобрано восемь вузов с Дальнего Востока, их программы охватывают практически все отрасли экономики и нацелены на достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Из 20 университетов, что прошли в заключительный отбор, было выбрано восемь. Они расположены в шести дальневосточных регионах. Отмечу, что программы вузов-победителей охватывают практически все отрасли экономики — от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений. Они нацелены на выполнение задач, поставленных президентом – достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны. И, что особенно важно, в реализацию программ развития вовлечены представители реального сектора экономики", - приводит слова Чернышенко его пресс-служба.
В число победителей вошли два вуза, подведомственных Минобрнауки, два - подведомственных Минсельхозу, один подведомственный Минздраву, один подведомственный Минтрансу, один подведомственный Минспорта и один подведомственный Минпросвещения. При оценке программ развития университетов члены подкомиссии ориентировались на их проработанность и актуальность для задач макрорегиона, а также на механизмы и пути достижения поставленных целей, учитывалась содержательность подхода к разработке программ, оценка потенциала вуза и предложения по трансформации университетской модели.
"В этом году каждый вуз-победитель специального трека получит господдержку в размере 71 миллиона 250 тысяч рублей. Всего до 2024 года включительно на развитие восьми университетов будет направлено 5,77 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования. Важно отметить, что в специальном треке "Приоритета 2030" учтена специфика Дальнего Востока и экономические потребности макрорегиона в кадрах и технологиях", - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, чьи слова приводит указанная пресс-служба.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пленарной сессии тематического месяца - Август в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
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Он добавил, что сегодня компании Дальнего Востока успешно работают на мировом технологическом фронтире, например, в направлении биотехнологий, а задача вузов-участников — обеспечить их высококлассными специалистами и технологиями, чтобы российские компании могли составить достойную конкуренцию на мировом уровне.
"Уверен, что дальневосточный трек программ "Приоритет 2030" станет мощным мотором развития дальневосточных вузов. Это решение, которое дает высшей школе дополнительный ресурс, необходимый для повышения качества и доступности обучения, расширения научно-исследовательских программ, создания всех условий для успешной самореализации молодежи. И мы видим, что все участники отбора на это всерьез нацелены", - приводит пресс-служба слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
По его словам, будет продолжена работа, направленная на увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах, на поддержку выпускников в трудоустройстве — в том числе, на новые предприятия, которые создаются с использованием механизмов ускоренного развития на Дальнем Востоке.
"Нашу задачу я вижу не только в том, чтобы решить все актуальные проблемы сегодняшнего дня в этой сфере, но и создать сильную и конкурентоспособную образовательную среду. Это одно из необходимых условий для продолжения интенсивного развития региона, привлечения в него молодых и активных граждан нашей страны", - добавил Чекунков.
Программа "Приоритет 2030" была создана в 2021 году правительством РФ. Ее главная цель – повышение привлекательности жизни и работы в регионах России как для российских, так и для иностранных студентов и ученых, а также формирование у выпускников навыков и умений, необходимых для успеха на современном рынке труда. Дальневосточный трек в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" реализуется министерством науки и высшего образования Российской Федерации и министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковДальний ВостокРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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