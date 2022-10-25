https://ria.ru/20221025/predprinimateli-1826576617.html
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов - РИА Новости, 25.10.2022
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов
Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:24
2022-10-25T12:24
2022-10-25T12:24
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благовещенск
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белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт - РИА Новости. Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона."Программа федеральных грантов для социальных предпринимателей в регионе реализуется третий год подряд. С этого года по решению правительства РФ на финансовую поддержку смогли претендовать еще и молодые предприниматели до 25 лет. По результатам конкурсного отбора больше 16 миллионов получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела. Призовой фонд разделят 34 предприятия, 27 из которых имеют статус социального", - приводят власти слова Орлова.Он отметил, что среди получателей грантов - стоматологические клиники, оказывающие услуги социально-незащищенным категориям граждан на льготной основе, учебно-производственное предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, социальное такси и другие. Таким проектам власти Приамурья будут оказывать помощь и дальше, добавил Орлов.Грантополучатель Михаил Волошин, который в социальном такси помогает оперативно доставлять в лечебные учреждения маломобильных граждан, деньги вложит в покупку второго автомобиля. Стоматологическая клиника "Санита" в Белогорске направит средства на покупку нового медицинского оборудования. Центр грудничкового плаванья в Благовещенске "Ути-Пути" на грант откроет новый бассейн, в котором будут проводить занятия с детьми-инвалидами в межреабилитационный период.Кроме того, для социальных предпринимателей в Амурской области действуют дополнительные меры поддержки: льготное кредитование по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийная поддержка и областные субсидии. С 2020 года социальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.Федеральные гранты впервые также получат семь проектов молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Например, Никита Соболев из Благовещенска планирует купить современное оборудование и открыть студию 3D-печати, а Сергей Маргелов из Архары – агро-дрон для обработки сельскохозяйственных полей веществами от сорняков.
https://ria.ru/20221024/priamure-1826182983.html
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благовещенск, россия, белогорск, амурская область
Амурская область, Благовещенск, Россия, Белогорск, Амурская область
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов
Социальные предприниматели Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей на развитие
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт - РИА Новости. Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона.
"Программа федеральных грантов для социальных предпринимателей в регионе реализуется третий год подряд. С этого года по решению правительства РФ
на финансовую поддержку смогли претендовать еще и молодые предприниматели до 25 лет. По результатам конкурсного отбора больше 16 миллионов получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела. Призовой фонд разделят 34 предприятия, 27 из которых имеют статус социального", - приводят власти слова Орлова.
Он отметил, что среди получателей грантов - стоматологические клиники, оказывающие услуги социально-незащищенным категориям граждан на льготной основе, учебно-производственное предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, социальное такси и другие. Таким проектам власти Приамурья будут оказывать помощь и дальше, добавил Орлов.
Грантополучатель Михаил Волошин, который в социальном такси помогает оперативно доставлять в лечебные учреждения маломобильных граждан, деньги вложит в покупку второго автомобиля. Стоматологическая клиника "Санита" в Белогорске
направит средства на покупку нового медицинского оборудования. Центр грудничкового плаванья в Благовещенске
"Ути-Пути" на грант откроет новый бассейн, в котором будут проводить занятия с детьми-инвалидами в межреабилитационный период.
Кроме того, для социальных предпринимателей в Амурской области
действуют дополнительные меры поддержки: льготное кредитование по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийная поддержка и областные субсидии. С 2020 года социальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.
Федеральные гранты впервые также получат семь проектов молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Например, Никита Соболев из Благовещенска планирует купить современное оборудование и открыть студию 3D-печати, а Сергей Маргелов из Архары – агро-дрон для обработки сельскохозяйственных полей веществами от сорняков.