https://ria.ru/20221025/predprinimateli-1826576617.html

Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов

Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов - РИА Новости, 25.10.2022

Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов

Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:24

2022-10-25T12:24

2022-10-25T12:24

амурская область

благовещенск

россия

белогорск

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a714611f4884bb26eed284095f96e2f4.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт - РИА Новости. Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона."Программа федеральных грантов для социальных предпринимателей в регионе реализуется третий год подряд. С этого года по решению правительства РФ на финансовую поддержку смогли претендовать еще и молодые предприниматели до 25 лет. По результатам конкурсного отбора больше 16 миллионов получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела. Призовой фонд разделят 34 предприятия, 27 из которых имеют статус социального", - приводят власти слова Орлова.Он отметил, что среди получателей грантов - стоматологические клиники, оказывающие услуги социально-незащищенным категориям граждан на льготной основе, учебно-производственное предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, социальное такси и другие. Таким проектам власти Приамурья будут оказывать помощь и дальше, добавил Орлов.Грантополучатель Михаил Волошин, который в социальном такси помогает оперативно доставлять в лечебные учреждения маломобильных граждан, деньги вложит в покупку второго автомобиля. Стоматологическая клиника "Санита" в Белогорске направит средства на покупку нового медицинского оборудования. Центр грудничкового плаванья в Благовещенске "Ути-Пути" на грант откроет новый бассейн, в котором будут проводить занятия с детьми-инвалидами в межреабилитационный период.Кроме того, для социальных предпринимателей в Амурской области действуют дополнительные меры поддержки: льготное кредитование по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийная поддержка и областные субсидии. С 2020 года социальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.Федеральные гранты впервые также получат семь проектов молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Например, Никита Соболев из Благовещенска планирует купить современное оборудование и открыть студию 3D-печати, а Сергей Маргелов из Архары – агро-дрон для обработки сельскохозяйственных полей веществами от сорняков.

https://ria.ru/20221024/priamure-1826182983.html

https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html

благовещенск

россия

белогорск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

благовещенск, россия, белогорск, амурская область