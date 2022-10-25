Рейтинг@Mail.ru
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221025/predprinimateli-1826576617.html
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов - РИА Новости, 25.10.2022
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов
Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:24
2022-10-25T12:24
амурская область
благовещенск
россия
белогорск
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a714611f4884bb26eed284095f96e2f4.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт - РИА Новости. Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона."Программа федеральных грантов для социальных предпринимателей в регионе реализуется третий год подряд. С этого года по решению правительства РФ на финансовую поддержку смогли претендовать еще и молодые предприниматели до 25 лет. По результатам конкурсного отбора больше 16 миллионов получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела. Призовой фонд разделят 34 предприятия, 27 из которых имеют статус социального", - приводят власти слова Орлова.Он отметил, что среди получателей грантов - стоматологические клиники, оказывающие услуги социально-незащищенным категориям граждан на льготной основе, учебно-производственное предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, социальное такси и другие. Таким проектам власти Приамурья будут оказывать помощь и дальше, добавил Орлов.Грантополучатель Михаил Волошин, который в социальном такси помогает оперативно доставлять в лечебные учреждения маломобильных граждан, деньги вложит в покупку второго автомобиля. Стоматологическая клиника "Санита" в Белогорске направит средства на покупку нового медицинского оборудования. Центр грудничкового плаванья в Благовещенске "Ути-Пути" на грант откроет новый бассейн, в котором будут проводить занятия с детьми-инвалидами в межреабилитационный период.Кроме того, для социальных предпринимателей в Амурской области действуют дополнительные меры поддержки: льготное кредитование по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийная поддержка и областные субсидии. С 2020 года социальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.Федеральные гранты впервые также получат семь проектов молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Например, Никита Соболев из Благовещенска планирует купить современное оборудование и открыть студию 3D-печати, а Сергей Маргелов из Архары – агро-дрон для обработки сельскохозяйственных полей веществами от сорняков.
https://ria.ru/20221024/priamure-1826182983.html
https://ria.ru/20221020/mobilizatsiya-1825312608.html
благовещенск
россия
белогорск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f24dc21bbc218791a169a56a1c1f0dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
благовещенск, россия, белогорск, амурская область
Амурская область, Благовещенск, Россия, Белогорск, Амурская область
12:24 25.10.2022
 
Предприниматели Приамурья получат 16 миллионов рублей по программе грантов

Социальные предприниматели Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей на развитие

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт - РИА Новости. Социальные предприниматели и молодые бизнесмены Приамурья получат свыше 16 миллионов рублей по программе федеральных грантов, сообщило правительство региона.
"Программа федеральных грантов для социальных предпринимателей в регионе реализуется третий год подряд. С этого года по решению правительства РФ на финансовую поддержку смогли претендовать еще и молодые предприниматели до 25 лет. По результатам конкурсного отбора больше 16 миллионов получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела. Призовой фонд разделят 34 предприятия, 27 из которых имеют статус социального", - приводят власти слова Орлова.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 10:25Амурская область
Орлов: организации профобразования Приамурья должны работать с бизнесом
Он отметил, что среди получателей грантов - стоматологические клиники, оказывающие услуги социально-незащищенным категориям граждан на льготной основе, учебно-производственное предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, социальное такси и другие. Таким проектам власти Приамурья будут оказывать помощь и дальше, добавил Орлов.
Грантополучатель Михаил Волошин, который в социальном такси помогает оперативно доставлять в лечебные учреждения маломобильных граждан, деньги вложит в покупку второго автомобиля. Стоматологическая клиника "Санита" в Белогорске направит средства на покупку нового медицинского оборудования. Центр грудничкового плаванья в Благовещенске "Ути-Пути" на грант откроет новый бассейн, в котором будут проводить занятия с детьми-инвалидами в межреабилитационный период.
Кроме того, для социальных предпринимателей в Амурской области действуют дополнительные меры поддержки: льготное кредитование по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийная поддержка и областные субсидии. С 2020 года социальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.
Федеральные гранты впервые также получат семь проектов молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. Например, Никита Соболев из Благовещенска планирует купить современное оборудование и открыть студию 3D-печати, а Сергей Маргелов из Архары – агро-дрон для обработки сельскохозяйственных полей веществами от сорняков.
Мобилизованные военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 11:46Амурская область
Мобилизованным в Приамурье выплатят по 150 тысяч рублей
 
Амурская областьБлаговещенскРоссияБелогорскАмурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала