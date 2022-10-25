https://ria.ru/20221025/pozhar-1826789313.html

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 25.10.2022

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"

Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:47

2022-10-25T23:47

2022-10-25T23:47

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 6 тысяч квадратных метров. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд."В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12000 квадратных метров…. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 27 единиц техники и 123 человека.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

санкт-петербург

колпинский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)