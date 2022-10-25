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Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 25.10.2022
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Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 25.10.2022
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"
Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:47
2022-10-25T23:47
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 6 тысяч квадратных метров. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд."В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12000 квадратных метров…. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 27 единиц техники и 123 человека.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:47 25.10.2022
 
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"

МЧС: площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Пожарная машина. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 6 тысяч квадратных метров. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд.
"В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12000 квадратных метров…. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 27 единиц техники и 123 человека.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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