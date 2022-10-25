https://ria.ru/20221025/pozhar-1826789313.html
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов" - РИА Новости, 25.10.2022
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"
Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:47
2022-10-25T23:47
2022-10-25T23:47
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99254/44/992544461_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_192c097a9c014090ec2ebe1c7197284d.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Возгорание на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга происходит на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 6 тысяч квадратных метров. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд."В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров происходит горение строительных материалов на площади 12000 квадратных метров…. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 27 единиц техники и 123 человека.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
санкт-петербург
колпинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99254/44/992544461_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_c50b2378810c2a84e1115f04360d2a2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч "квадратов"
МЧС: площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч квадратных метров