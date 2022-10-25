https://ria.ru/20221025/postradavshie-1826436352.html

При взрыве у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек

При взрыве у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек - РИА Новости, 25.10.2022

При взрыве у здания телекомпании в Мелитополе пострадали пять человек

Пять человек – сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители пострадали при взрыве в Мелитополе возле здания телерадиокомпании, сообщил первый... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:40

2022-10-25T09:40

2022-10-25T10:05

мелитополь

происшествия

запорожская область

специальная военная операция на украине

александр малькевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Пять человек – сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители пострадали при взрыве в Мелитополе возле здания телерадиокомпании, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной повредило фасад и выбило окна. На месте работают экстренные службы, информация уточняется."Сегодня утром, когда работники Запорожского областного телеканала "ЗаТВ" в Мелитополе шли на работу, взорвали начиненную взрывчаткой машину у здания телецентра. Мощность - 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте", – написал Малькевич в своем Тelegram-канале. "Пострадали 5 человек - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители. Никаких военных здесь нет".Нанесён значительный ущерб имуществу СМИ, отметил он.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мелитополь, происшествия, запорожская область, александр малькевич