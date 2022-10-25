https://ria.ru/20221025/posol-1826418979.html

Ирландцы поставили недовольного посла Украины на место

Ирландцы поставили недовольного посла Украины на место - РИА Новости, 25.10.2022

Ирландцы поставили недовольного посла Украины на место

Читатели ирландского издания TheJournal отреагировали на критику властей страны из-за ситуации с беженцами со стороны посла Украины Ларисы Герасько. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T04:33

2022-10-25T04:33

2022-10-25T04:34

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Читатели ирландского издания TheJournal отреагировали на критику властей страны из-за ситуации с беженцами со стороны посла Украины Ларисы Герасько.Ранее дипломат в беседе с радио RTÉ назвала "неприемлемым" отсутствие жилья для украинских беженцев, прибывающих в Ирландию. Причиной ее недовольства стала ситуация с 43 приехавшими с Украины мужчинами, которым местные власти не смогли предоставить государственное жилье. По ее словам, украинцы потратились на билеты и приехали в Ирландию, поэтому "лучше заранее объявить о нехватке жилья", чтобы беженцы выбрали другие страны.Публикация издания, посвященная высказываниям Герасько, вызвала активный отклик читателей в комментариях."Этот посол имеет некоторую наглость критиковать (Ирландию. – прим. ред.), разве мы не сделали намного больше, чем большинство (других стран ЕС. – прим. ред.), чтобы помочь им, при больших неудобствах для нас самих", - написал пользователь Eugene Comiskey."Лариса Герасько с ее хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением (украинцев. – прим. ред.) в Ирландии. Если она хочет помочь, то может обратиться за помощью в местную благотворительную столовую", - подчеркнул Sean Walsh."Этот посол должен благодарить нас, а не кусать руку, которая кормит (украинцев. – прим. ред.)", - возмутился Paolo Fandango."Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев", - указал AnDrew Barela."Сколько ирландцев остались без крова прошлой ночью? Конечно. Они не имеют значения", - заметил Kieran Byrne."На какой планете эта женщина? Им сказали, что жилья не хватает, и она говорит, что это неприемлемо. Считает ли она приемлемым быть бездомным для ирландцев? Бездомных вообще быть не должно, но если мест не осталось, то что тогда можно сделать? Уму непостижимо", - отметила Helen Kiely-O'Regan."Посол Украины должна выполнять свою работу и сообщать своим гражданам, что здесь больше нет мест и что у нас есть десять тысяч собственных граждан, которые в настоящее время являются бездомными", - добавил Ger O'Reilly.В прошлую пятницу министр по делам детей и молодежи Родерик О'Горман заявил, что Ирландия не может гарантировать, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища на этой неделе из-за проблем с их размещением. По его словам, ирландское правительство попросило людей, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания. По данным RTÉ, на данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища.

https://ria.ru/20221024/bezhentsy-1826235779.html

https://ria.ru/20221021/evrosoyuz-1825626626.html

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в мире, ирландия, украина, евросоюз