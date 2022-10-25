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Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/polsha-1826543316.html
Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши
Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши - РИА Новости, 25.10.2022
Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши
Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который участвует в конференции по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:18
2022-10-25T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
матеуш моравецкий
украина
польша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который участвует в конференции по Украине в Берлине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. ВВП Польши в 2021 году составил около 673 миллиарда долларов. Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники."Польша - второй крупнейший донор украинской армии. 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения", - заявил Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение. При этом польский премьер полагает, что те страны ЕС, которые не хотят поддерживать Украину, "предали ценности западной цивилизации".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
https://ria.ru/20221021/duda-1825715704.html
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в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Матеуш Моравецкий, Украина, Польша, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:18 25.10.2022 (обновлено: 12:46 25.10.2022)
 
Моравецкий оценил объем поставок оружия Украине в процент от ВВП Польши

Моравецкий: Польша потратила на поставки вооружения Украине около процента своего ВВП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польша потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который участвует в конференции по Украине в Берлине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВВП Польши в 2021 году составил около 673 миллиарда долларов. Ранее польские власти сообщали о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники.
"Польша - второй крупнейший донор украинской армии. 1% нашего ВВП передан на то, чтобы поддержать Украину финансово, гуманитарно и в виде военной помощи, если говорить о поставках вооружения", - заявил Моравецкий, выступление которого транслировало Польское телевидение. При этом польский премьер полагает, что те страны ЕС, которые не хотят поддерживать Украину, "предали ценности западной цивилизации".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМатеуш МоравецкийУкраинаПольшаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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