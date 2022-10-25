https://ria.ru/20221025/polsha-1826452566.html

Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ

Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2022

Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ

Правительство Польши работает над введением изменений в законы о помощи украинским беженцам, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:52

2022-10-25T10:52

2022-10-25T10:52

в мире

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805629271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_594f88ccb6c127836530870349bc0454.jpg

ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство Польши работает над введением изменений в законы о помощи украинским беженцам, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.По данным газеты, беженцев с Украины обяжут получать PESEL (индивидуальный личный номер) и введут необходимость фотографии во время регистрации. Также планируется ликвидировать получение разрешения на временное проживание гражданами Украины в упрощенном режиме, расширить перечень работы, которую могут выполнять беженцы.Среди других решений – "введение правового основания для получения из реестра Пограничной службы Органом социального страхования даты и истории пересечения границы гражданином Украины, то есть как даты каждого въезда, так и выезда из Польши с целью исключения случаев несанкционированного получения пособий", пишет газета.Эта норма требуется в связи с участившейся практикой, когда граждане Украины приезжают в Польшу, оформляют пособия, а затем сразу же выезжают из страны.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.

https://ria.ru/20221024/bezhentsy-1826387545.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, украина