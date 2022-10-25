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Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2022
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Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ
Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.10.2022
Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ
Правительство Польши работает над введением изменений в законы о помощи украинским беженцам, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:52
2022-10-25T10:52
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство Польши работает над введением изменений в законы о помощи украинским беженцам, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.По данным газеты, беженцев с Украины обяжут получать PESEL (индивидуальный личный номер) и введут необходимость фотографии во время регистрации. Также планируется ликвидировать получение разрешения на временное проживание гражданами Украины в упрощенном режиме, расширить перечень работы, которую могут выполнять беженцы.Среди других решений – "введение правового основания для получения из реестра Пограничной службы Органом социального страхования даты и истории пересечения границы гражданином Украины, то есть как даты каждого въезда, так и выезда из Польши с целью исключения случаев несанкционированного получения пособий", пишет газета.Эта норма требуется в связи с участившейся практикой, когда граждане Украины приезжают в Польшу, оформляют пособия, а затем сразу же выезжают из страны.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
10:52 25.10.2022
 
Польша планирует ужесточить правила помощи беженцам с Украины, сообщили СМИ

Dziennik Gazeta Prawna: Польша планирует ужесточением закона о помощи беженцам с Украины

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Правительство Польши работает над введением изменений в законы о помощи украинским беженцам, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
По данным газеты, беженцев с Украины обяжут получать PESEL (индивидуальный личный номер) и введут необходимость фотографии во время регистрации. Также планируется ликвидировать получение разрешения на временное проживание гражданами Украины в упрощенном режиме, расширить перечень работы, которую могут выполнять беженцы.
Среди других решений – "введение правового основания для получения из реестра Пограничной службы Органом социального страхования даты и истории пересечения границы гражданином Украины, то есть как даты каждого въезда, так и выезда из Польши с целью исключения случаев несанкционированного получения пособий", пишет газета.
Эта норма требуется в связи с участившейся практикой, когда граждане Украины приезжают в Польшу, оформляют пособия, а затем сразу же выезжают из страны.
С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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