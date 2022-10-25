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СМИ: число жертв пожара на индонезийском катере выросло до 14 человек - РИА Новости, 25.10.2022
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СМИ: число жертв пожара на индонезийском катере выросло до 14 человек
СМИ: число жертв пожара на индонезийском катере выросло до 14 человек - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: число жертв пожара на индонезийском катере выросло до 14 человек
Число погибших из-за пожара на скоростном катере в Индонезии возросло до 14, сообщает поисково-спасательное управление индонезийского города Купанг. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:08
2022-10-25T01:09
в мире
индонезия
происшествия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Число погибших из-за пожара на скоростном катере в Индонезии возросло до 14, сообщает поисково-спасательное управление индонезийского города Купанг."На данный момент число жертв пожара на корабле увеличилось до 14 человек, а тела семи погибших были доставлены в город Купанг", - заявил глава поисково-спасательного управления Путу Судаяна агентству ANTARA.Он добавил, что поиски потерпевших будут продолжаться, ведь "в настоящее время горящий корабль все еще плывет посреди моря, а огонь все еще сжигает корпус судна".Скоростной катер, перевозившийся десятки пассажиров из города Купанг на остров Алор, внезапно загорелся в индонезийских водах.По данным ANTARA, одной из жертв пожара стал младенец.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/antalya-1582813536.html
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в мире, индонезия, происшествия
В мире, Индонезия, Происшествия
01:08 25.10.2022 (обновлено: 01:09 25.10.2022)
 
СМИ: число жертв пожара на индонезийском катере выросло до 14 человек

ANTARA: число погибших из-за пожара на скоростном катере в Индонезии возросло до 14

CC BY 3.0 / rheins / Индонезия
Индонезия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY 3.0 / rheins /
Индонезия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Число погибших из-за пожара на скоростном катере в Индонезии возросло до 14, сообщает поисково-спасательное управление индонезийского города Купанг.
"На данный момент число жертв пожара на корабле увеличилось до 14 человек, а тела семи погибших были доставлены в город Купанг", - заявил глава поисково-спасательного управления Путу Судаяна агентству ANTARA.
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Он добавил, что поиски потерпевших будут продолжаться, ведь "в настоящее время горящий корабль все еще плывет посреди моря, а огонь все еще сжигает корпус судна".
Скоростной катер, перевозившийся десятки пассажиров из города Купанг на остров Алор, внезапно загорелся в индонезийских водах.
По данным ANTARA, одной из жертв пожара стал младенец.
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