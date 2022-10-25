https://ria.ru/20221025/podderzhka-1826772625.html

Кубань запустила новую поддержку импортозамещающих производств

Кубань запустила новую поддержку импортозамещающих производств - РИА Новости, 25.10.2022

Кубань запустила новую поддержку импортозамещающих производств

Краснодарский край запустил новую меру поддержки импортозамещающих производств, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T21:05

2022-10-25T21:05

2022-10-25T21:05

краснодарский край

экономика

технологии

вениамин кондратьев

краснодарский край

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крымский район

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Краснодарский край запустил новую меру поддержки импортозамещающих производств, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.Как пояснил губернатор, на новую меру поддержки импортозамещающих производств из бюджета Краснодарского края выделено 1,4 миллиарда рублей на ближайшие три года.Глава Краснодарского края добавил, что при новой поддержке приоритет будут отдавать производителям радиоэлектроники и компонентной базы, а также сельхозмашин и оборудования. Кроме того, отдавать предпочтение будут предприятиям, которые производят лекарства, продукцию медицинского назначения и другую, которая способна заменить импортные аналоги. "Предприятие сможет направить бюджетные средства на строительно-монтажные работы, техприсоединение к инженерным сетям и коммуникациям, а также – приобрести патенты, оборудование и спецтехнику", - пояснили в администрации региона.Как отмечают краевые власти, инвесторы в Краснодарском крае уже запускают проекты по созданию импортозамещающих производств и расширяют существующие. Так, например, в Краснодаре планируют построить технопарк радиоэлектронной промышленности с центром компетенций по развитию компонентной базы. В Крымском районе Краснодарского края наращивают производство лекарственных препаратов-дженериков и создают первый в России завод, который будет выпускать батарейки. А в Павловском районе края завершают строительство Центра по производству радиофармпрепаратов для позитивно-эмиссионной томографии.Уточняется, что отбор предприятий на получение поддержки проводит департамент промышленной политики Краснодарского края. Заявки и документы будут принимать до 1 декабря 2022 года. С подробной информацией обо всех мерах претенденты на получение меры смогут ознакомиться на Промышленном портале Краснодарского края.

https://ria.ru/20221024/stroitelstvo-1826403600.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар, крымский район