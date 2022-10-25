https://ria.ru/20221025/podderzhka-1826733826.html

Дети архангельских участников СВО будут бесплатно питаться в школах

Дети архангельских участников СВО будут бесплатно питаться в школах - РИА Новости, 25.10.2022

Дети архангельских участников СВО будут бесплатно питаться в школах

Власти Архангельской области приняли решение об организации бесплатного горячего питания в школах и отмене платы за посещение детского сада для детей участников РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:12

2022-10-25T18:12

2022-10-25T18:12

архангельская область

александр цыбульский

частичная мобилизация в россии

социальные выплаты

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МУРМАНСК, 25 лет - РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение об организации бесплатного горячего питания в школах и отмене платы за посещение детского сада для детей участников спецоперации, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."Установили новые меры поддержки участников СВО и их семей в Архангельской области: обеспечим бесплатное горячее питание детей в школах, посещение детского сада будем оплачивать из бюджета",- написал Цыбульский.Он отметил, что будут сохранены все действующие на региональном уровне меры социальной поддержки, для получения которых необходимо подтверждать доходы семьи. Там, где для предоставления таких мер учитывается среднедушевой доход семьи, доход участника спецоперации учитываться не будет. "Это позволит нам сохранить в том числе меры поддержки семей с детьми, которые касаются соцвыплат, организации отдыха и оздоровления детей", - пояснил глава региона.Эти меры распространяются и на тех жителей Архангельской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас проходят подготовку к военной службе на базах министерства обороны РФ.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221014/shtab-1824152829.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр цыбульский, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты