https://ria.ru/20221025/plen-1826417640.html

Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными

Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными - РИА Новости, 25.10.2022

Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными

Украинские военные били пленных и угрожали убийством, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T03:22

2022-10-25T03:22

2022-10-25T03:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные били пленных и угрожали убийством, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин."Сразу начали (бить – ред.) по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали в общем хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят (убьют – ред.), менять вас никто не будет. На мозги капали", - рассказал он.По словам Шалыгина, пленные сидели и ждали, когда состоится обмен. Он сообщил, что украинские военные искали информацию о каких-то своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их. "Тогда не свезло", - сообщил сержант из ДНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.

https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825842892.html

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россия

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донецкая народная республика, россия, украина