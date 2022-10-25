https://ria.ru/20221025/plen-1826417640.html
Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными
Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными - РИА Новости, 25.10.2022
Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными
Украинские военные били пленных и угрожали убийством, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:22
2022-10-25T03:22
2022-10-25T03:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские военные били пленных и угрожали убийством, сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант Алексей Шалыгин."Сразу начали (бить – ред.) по почкам, по ногам, лицо посходило уже. Попинали в общем хорошо, ломали психологически в основном. Говорят, вы нам не нужны… вас менять никто не будет, вы неликвид. Вас, скорее всего, задвухсотят (убьют – ред.), менять вас никто не будет. На мозги капали", - рассказал он.По словам Шалыгина, пленные сидели и ждали, когда состоится обмен. Он сообщил, что украинские военные искали информацию о каких-то своих сослуживцах в российском плену и собирались обменять их. "Тогда не свезло", - сообщил сержант из ДНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825842892.html
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донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
03:22 25.10.2022 (обновлено: 03:32 25.10.2022)
Сержант НМ ДНР рассказал об обращении украинских военных с пленными
Сержант НМ ДНР Шалыгин: украинские военные били пленных и угрожали убийством