https://ria.ru/20221025/plan-1826718967.html
Путин призвал иметь четкий план по обеспечению нужд спецоперации
Путин призвал иметь четкий план по обеспечению нужд спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
Путин призвал иметь четкий план по обеспечению нужд спецоперации
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания плана по обеспечению нужд сил, участвующих в спецоперации. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:42
2022-10-25T17:42
2022-10-25T18:40
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания плана по обеспечению нужд сил, участвующих в спецоперации."Нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности по разным направлениям, должен быть четкий план", — заявил глава государства на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Новые вызовы"Прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. И именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет"."И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации".Обновление нормативов"Мы много раз со многими из вас, сейчас принимающими участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур""Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят"Конкуренция и качество"Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова""Мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению. Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными"О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html
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https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Необходим более высокий темп работы": Путин о четком плане по обеспечению нужд спецоперации
"Необходим более высокий темп работы": Путин о четком плане по обеспечению нужд спецоперации
2022-10-25T17:42
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
17:42 25.10.2022 (обновлено: 18:40 25.10.2022)
Путин призвал иметь четкий план по обеспечению нужд спецоперации
Президент Путин призвал иметь четкий план по обеспечению нужд спецоперации
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания плана по обеспечению нужд сил, участвующих в спецоперации.
"Нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности по разным направлениям, должен быть четкий план", — заявил глава государства на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
"Прошу всех настроиться на содержательную работу в новом формате. Если мы будем работать в рамках стандартных бюрократических процедур, прятаться за формальностями, нужного результата не получим ни по одному направлению. И именно для того, чтобы все вопросы решались быстрее и эффективнее, мы и создали такой механизм как координационный совет".
"И это, безусловно, невозможно сделать без широкой и глубокой координации между всеми направлениями деятельности, всеми структурами, всеми министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации".
"Теперь новые вызовы. Они серьезные, значительные. Это касается и, повторю, деятельности правоохранительных органов, силового блока, министерства обороны. Но это касается и всей гражданской составляющей".
Владимир Путин
Президент России
"Мы много раз со многими из вас, сейчас принимающими участие в этом совещании, обсуждали вопросы, связанные с необходимостью, еще раз повторю, обновления всей нашей работы по улучшению административных процедур, много с разных сторон к этим проблемам подходили. Ну и сейчас ситуация такова, что сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы на всю эту работу еще раз самым внимательным образом посмотреть и выработать общие походы к обновлению всех процедур"
"В работе, конечно же, нельзя просто исходить из каких-то установленных ранее нормативов. Они создавались в неизвестно какие времена и совершенно в других условиях, поэтому обращаю внимание, нормативы нормативами, но нужно их или менять, либо приспосабливать их таким образом, конечно, без всякого нарушения закона, разумеется".
Владимир Путин
Президент России
"Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят"
"Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей"
Владимир Путин
Президент России
"Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны появиться новые производители, эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном, новом формате и выдавать нужное качество той или иной продукции. Это касается и медицины, это касается строительного сектора в самом широком смысле этого слова"
"Кстати говоря, и производители должны, многие делают это, я знаю, непосредственно на месте получать обратную связь с тем, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или иной сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро"
Владимир Путин
Президент России
"Мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению. Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными"
О создании координационного совета для обеспечения нужд спецоперации президент России Владимир Путин заявил на заседании Совбеза на прошлой неделе. Его работу возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Цель новой структуры — формирование целевого задания по всем ключевым направлениям, включая поставки оборудования и техники, проведению строительных работ, предоставлению транспорта. В состав органа вошли вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Госсовета.