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Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом - РИА Новости, 25.10.2022
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Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом
Письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией от конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, является серьезным... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:41
2022-10-25T15:41
в мире
джо байден
владимир батюк
сша
россия
украина
центр военно-политических исследований
российская академия наук
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией от конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, является серьезным сигналом для правительства США и может привести к изменению политики в Белом доме, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Алекандрию Оказио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал."То, что такое письмо вообще появилось, - это очень серьезный сигнал для американских правящих кругов", - сказал Батюк.Эксперт отметил, что американские законодатели, которые в скором времени будут переизбираться, считают, что "настроение среди народных масс не позволяет в дальнейшем направо и налево расходовать американские деньги на помощь Украине".Главное, по мнению Батюка, заключается в том, что письмо подписали "соратники" партии Байдена, хотя "до сих пор с такими заявлениями выступали республиканцы, но только наиболее националистически настроенные".Эксперт считает, что на данный момент письмо от конгрессменов не повлияет на действующее правительство, но в дальнейшем "наряду с другими факторами" может привести к "изменению политики в США".
https://ria.ru/20221025/peregovory-1826500980.html
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в мире, джо байден, владимир батюк, сша, россия, украина, центр военно-политических исследований, российская академия наук
В мире, Джо Байден, Владимир Батюк, США, Россия, Украина, Центр военно-политических исследований, Российская академия наук
15:41 25.10.2022
 
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом

Эксперт Батюк назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом для Белого дома

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией от конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, является серьезным сигналом для правительства США и может привести к изменению политики в Белом доме, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Алекандрию Оказио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.
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"То, что такое письмо вообще появилось, - это очень серьезный сигнал для американских правящих кругов", - сказал Батюк.
Эксперт отметил, что американские законодатели, которые в скором времени будут переизбираться, считают, что "настроение среди народных масс не позволяет в дальнейшем направо и налево расходовать американские деньги на помощь Украине".
Главное, по мнению Батюка, заключается в том, что письмо подписали "соратники" партии Байдена, хотя "до сих пор с такими заявлениями выступали республиканцы, но только наиболее националистически настроенные".
Эксперт считает, что на данный момент письмо от конгрессменов не повлияет на действующее правительство, но в дальнейшем "наряду с другими факторами" может привести к "изменению политики в США".
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В миреДжо БайденВладимир БатюкСШАРоссияУкраинаЦентр военно-политических исследованийРоссийская академия наук
 
 
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