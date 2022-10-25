https://ria.ru/20221025/pismo-1826662160.html
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом
Письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией от конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, является серьезным... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:41
2022-10-25T15:41
2022-10-25T15:41
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией от конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, является серьезным сигналом для правительства США и может привести к изменению политики в Белом доме, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Алекандрию Оказио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал."То, что такое письмо вообще появилось, - это очень серьезный сигнал для американских правящих кругов", - сказал Батюк.Эксперт отметил, что американские законодатели, которые в скором времени будут переизбираться, считают, что "настроение среди народных масс не позволяет в дальнейшем направо и налево расходовать американские деньги на помощь Украине".Главное, по мнению Батюка, заключается в том, что письмо подписали "соратники" партии Байдена, хотя "до сих пор с такими заявлениями выступали республиканцы, но только наиболее националистически настроенные".Эксперт считает, что на данный момент письмо от конгрессменов не повлияет на действующее правительство, но в дальнейшем "наряду с другими факторами" может привести к "изменению политики в США".
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в мире, джо байден, владимир батюк, сша, россия, украина, центр военно-политических исследований, российская академия наук
В мире, Джо Байден, Владимир Батюк, США, Россия, Украина, Центр военно-политических исследований, Российская академия наук
Эксперт назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом
Эксперт Батюк назвал письмо Байдену от конгрессменов серьезным сигналом для Белого дома
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Письмо президенту США Джо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией от конгрессменов, придерживающихся либеральных взглядов, является серьезным сигналом для правительства США и может привести к изменению политики в Белом доме, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине
направили три десятка членов палаты представителей, придерживающихся либеральных взглядов. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Алекандрию Оказио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джайпал.
"То, что такое письмо вообще появилось, - это очень серьезный сигнал для американских правящих кругов", - сказал Батюк.
Эксперт отметил, что американские законодатели, которые в скором времени будут переизбираться, считают, что "настроение среди народных масс не позволяет в дальнейшем направо и налево расходовать американские деньги на помощь Украине".
Главное, по мнению Батюка, заключается в том, что письмо подписали "соратники" партии Байдена, хотя "до сих пор с такими заявлениями выступали республиканцы, но только наиболее националистически настроенные".
Эксперт считает, что на данный момент письмо от конгрессменов не повлияет на действующее правительство, но в дальнейшем "наряду с другими факторами" может привести к "изменению политики в США".