https://ria.ru/20221025/perri-1826633775.html

Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой

Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой - РИА Новости, 25.10.2022

Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой

Американская певица Кэти Перри на своем последнем концерте напугала поклонников странной мимикой. Видео с выступления звезды опубликовал на Youtube зритель. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:08

2022-10-25T15:08

2022-10-25T15:08

шоубиз

кэти перри (хадсон)

youtube

здоровье

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри на своем последнем концерте напугала поклонников странной мимикой. Видео с выступления звезды опубликовал на Youtube зритель. На нем видно, как у 38-летней артистки самопроизвольно закрывается глаз. Исполнительница пытается открыть его, надавливая на висок.Пользователи Сети начали строить догадки о случившемся. Одни заподозрили певицу в злоупотреблении инъекциями и предположили, что у нее проблемы со здоровьем.Другие не исключают, что поведение Перри было запланированной частью шоу.Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся.

https://ria.ru/20220907/biber-1815100655.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кэти перри (хадсон), youtube, здоровье