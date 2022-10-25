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Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой - РИА Новости, 25.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221025/perri-1826633775.html
Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой
Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой - РИА Новости, 25.10.2022
Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой
Американская певица Кэти Перри на своем последнем концерте напугала поклонников странной мимикой. Видео с выступления звезды опубликовал на Youtube зритель. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:08
2022-10-25T15:08
шоубиз
кэти перри (хадсон)
youtube
здоровье
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри на своем последнем концерте напугала поклонников странной мимикой. Видео с выступления звезды опубликовал на Youtube зритель. На нем видно, как у 38-летней артистки самопроизвольно закрывается глаз. Исполнительница пытается открыть его, надавливая на висок.Пользователи Сети начали строить догадки о случившемся. Одни заподозрили певицу в злоупотреблении инъекциями и предположили, что у нее проблемы со здоровьем.Другие не исключают, что поведение Перри было запланированной частью шоу.Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся.
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кэти перри (хадсон), youtube, здоровье
Шоубиз, Кэти Перри (Хадсон), YouTube, Здоровье
15:08 25.10.2022
 
Кэти Перри напугала поклонников странной мимикой

Кэти Перри на своем последнем концерте напугала зрителей странной мимикой

© Jimmy Kimmel Live/YoutubeСкриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри
Скриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри
© Jimmy Kimmel Live/Youtube
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри на своем последнем концерте напугала поклонников странной мимикой. Видео с выступления звезды опубликовал на Youtube зритель.
© Anthony Brian Logan/YouTubeКадр видео выступления Кэти Перри
Кадр видео выступления Кэти Перри
© Anthony Brian Logan/YouTube
Кадр видео выступления Кэти Перри
На нем видно, как у 38-летней артистки самопроизвольно закрывается глаз. Исполнительница пытается открыть его, надавливая на висок.
Пользователи Сети начали строить догадки о случившемся. Одни заподозрили певицу в злоупотреблении инъекциями и предположили, что у нее проблемы со здоровьем.

"Это нервы!", "Последствия инъекций?", "Может, хватит ходить к косметологу?", "С ней действительно что-то не так", – написали зрители в комментариях.

Другие не исключают, что поведение Перри было запланированной частью шоу.
"Это не происшествие, это символизм", "Она делает это намеренно", "Я думаю, она нас разыграла".
Сама исполнительница никак не прокомментировала случившееся.
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