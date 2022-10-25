https://ria.ru/20221025/peregovory-1826607402.html
В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным
В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным - РИА Новости, 25.10.2022
В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным
Москва положительно оценивает призыв президента Франции Эммануэля Макрона к папе римскому Франциску содействовать прямым переговорам между Россией и США по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:20
2022-10-25T13:20
2022-10-25T14:35
россия
папа римский
эммануэль макрон
украина
в мире
франция
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва положительно оценивает призыв президента Франции Эммануэля Макрона к папе римскому Франциску содействовать прямым переговорам между Россией и США по ситуации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва открыта для любых переговоров со всеми заинтересованными странами. Но при этом киевский режим отказался от дипломатического урегулирования."Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", - подчеркнул он.Сегодня во время визита в Ватикан Макрон попросил папу римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Глава Франции также подчеркнул, что для урегулирования конфликта в бывшей советской республике необходимо участие Штатов в переговорном процессе.В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров со своим российским коллегой.
https://ria.ru/20221024/makron-1826344837.html
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, папа римский, эммануэль макрон, украина, в мире, франция, сша, дмитрий песков, европа, владимир путин, джо байден
Россия, Папа Римский, Эммануэль Макрон, Украина, В мире, Франция, США, Дмитрий Песков, Европа, Владимир Путин, Джо Байден
13:20 25.10.2022 (обновлено: 14:35 25.10.2022)
В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным
Песков положительно оценил призыв Макрона к переговорам и напомнил о готовности Москвы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва положительно оценивает призыв президента Франции Эммануэля Макрона к папе римскому Франциску содействовать прямым переговорам между Россией и США по ситуации на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", - сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва открыта для любых переговоров со всеми заинтересованными странами. Но при этом киевский режим отказался от дипломатического урегулирования.
"Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", - подчеркнул он.
Сегодня во время визита в Ватикан Макрон
попросил папу римского Франциска
позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину
и Джо Байдену
для урегулирования кризиса на Украине. Глава Франции также подчеркнул, что для урегулирования конфликта в бывшей советской республике необходимо участие Штатов в переговорном процессе.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский
подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) страны о невозможности проведения переговоров со своим российским коллегой.