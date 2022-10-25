https://ria.ru/20221025/peregovory-1826458274.html

В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО

В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО - РИА Новости, 25.10.2022

В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО

Переговоры делегаций Минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО начались в Анкаре, сообщила газета Millliyet. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:03

2022-10-25T11:03

2022-10-25T11:03

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турция

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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Переговоры делегаций Минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО начались в Анкаре, сообщила газета Millliyet.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек", - пишет издание.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, финляндия, нато