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В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО - РИА Новости, 25.10.2022
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В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО
В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО - РИА Новости, 25.10.2022
В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО
Переговоры делегаций Минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО начались в Анкаре, сообщила газета Millliyet. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:03
2022-10-25T11:03
в мире
турция
финляндия
нато
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Переговоры делегаций Минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО начались в Анкаре, сообщила газета Millliyet.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек", - пишет издание.
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в мире, турция, финляндия, нато
В мире, Турция, Финляндия, НАТО
11:03 25.10.2022
 
В Анкаре начались переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО

В Анкаре начались переговоры министерств юстиции Турции и Финляндии по членству в НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Переговоры делегаций Минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО начались в Анкаре, сообщила газета Millliyet.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
"Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек", - пишет издание.
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