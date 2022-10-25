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Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре - РИА Новости, 25.10.2022
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Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре - РИА Новости, 25.10.2022
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре
Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:21
2022-10-25T10:43
общество
людмила иванова-швец
россия
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Как напомнила эксперт, выплаты пенсий, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. В случае, если дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее чем за три дня до положенного дня выплаты.В связи с этим, по словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают деньги до праздника. При этом, если говорить о Почте России, точного графика работы отделений нет, поэтому если отделения будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить 5 ноября.
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общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
01:21 25.10.2022 (обновлено: 10:43 25.10.2022)
 
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Доцент Иванова-Швец сообщила пенсионерам об изменениях выплат из-за Дня народного единства

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЖенщина снимает деньги в банкомате
Женщина снимает деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина снимает деньги в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как напомнила эксперт, выплаты пенсий, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. В случае, если дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее чем за три дня до положенного дня выплаты.
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 01:27
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября
В связи с этим, по словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают деньги до праздника. При этом, если говорить о Почте России, точного графика работы отделений нет, поэтому если отделения будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить 5 ноября.
 
ОбществоЛюдмила Иванова-ШвецРоссияТоргово-промышленная палата РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсия
 
 
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