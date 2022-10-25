https://ria.ru/20221025/pensii-1826412392.html
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре - РИА Новости, 25.10.2022
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре
Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:21
2022-10-25T01:21
2022-10-25T10:43
общество
людмила иванова-швец
россия
торгово-промышленная палата рф
рэу имени г. в. плеханова
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_bdd80265fad447787ccd67fc2b3344be.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Как напомнила эксперт, выплаты пенсий, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. В случае, если дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее чем за три дня до положенного дня выплаты.В связи с этим, по словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают деньги до праздника. При этом, если говорить о Почте России, точного графика работы отделений нет, поэтому если отделения будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить 5 ноября.
https://ria.ru/20221022/pensii-1825833315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_52:174:2338:1888_1920x0_80_0_0_18b70e61764613218c41b0a066291a4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Людмила Иванова-Швец, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
01:21 25.10.2022 (обновлено: 10:43 25.10.2022)
Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре
Доцент Иванова-Швец сообщила пенсионерам об изменениях выплат из-за Дня народного единства