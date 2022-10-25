https://ria.ru/20221025/pensii-1826412392.html

Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре - РИА Новости, 25.10.2022

Россиянам рассказали об изменении графика выплаты пенсий в ноябре

Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T01:21

2022-10-25T01:21

2022-10-25T10:43

общество

людмила иванова-швец

россия

торгово-промышленная палата рф

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, будет изменен график начисления пенсий, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры ТПП России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Как напомнила эксперт, выплаты пенсий, согласно приказу Минтруда, проводятся по графику. В случае, если дни выплат или доставки пенсий совпадают с праздниками или выходными, пенсии могут выдать досрочно в пределах календарного месяца, но не ранее чем за три дня до положенного дня выплаты.В связи с этим, по словам Ивановой-Швец, пенсионеры всегда получают деньги до праздника. При этом, если говорить о Почте России, точного графика работы отделений нет, поэтому если отделения будут работать, то деньги, к примеру, могут выплатить 5 ноября.

https://ria.ru/20221022/pensii-1825833315.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, людмила иванова-швец, россия, торгово-промышленная палата рф, рэу имени г. в. плеханова, пенсия