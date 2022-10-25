https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html

Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии

Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 25.10.2022

Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:47

2022-10-25T22:47

2022-10-25T22:47

александр бастрыкин

россия

латвия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство.Ранее в СМИ писали, что в латвийском городе Лиепае начался демонтаж памятника советским солдатам, построенного в 1960 году в честь событий 22–29 июня 1941 года.Следствие проведет проверку по данному факту, а позже даст правовую оценку.

https://ria.ru/20221008/vilnyus-1822453706.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр бастрыкин, россия, латвия, следственный комитет россии (ск рф)