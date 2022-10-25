https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 25.10.2022
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:47
2022-10-25T22:47
2022-10-25T22:47
александр бастрыкин
россия
латвия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство.Ранее в СМИ писали, что в латвийском городе Лиепае начался демонтаж памятника советским солдатам, построенного в 1960 году в честь событий 22–29 июня 1941 года.Следствие проведет проверку по данному факту, а позже даст правовую оценку.
https://ria.ru/20221008/vilnyus-1822453706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, россия, латвия, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Россия, Латвия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии