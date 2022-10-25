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Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 25.10.2022
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Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии - РИА Новости, 25.10.2022
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:47
2022-10-25T22:47
александр бастрыкин
россия
латвия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство.Ранее в СМИ писали, что в латвийском городе Лиепае начался демонтаж памятника советским солдатам, построенного в 1960 году в честь событий 22–29 июня 1941 года.Следствие проведет проверку по данному факту, а позже даст правовую оценку.
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александр бастрыкин, россия, латвия, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Россия, Латвия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:47 25.10.2022
 
Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским солдатам в Латвии

Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить демонтаж памятника советским защитникам города Лиепаи в Латвии, сообщает ведомство.
"Председатель СК России дал поручение организовать проверку в связи с демонтажем памятника защитникам города в Латвии", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ писали, что в латвийском городе Лиепае начался демонтаж памятника советским солдатам, построенного в 1960 году в честь событий 22–29 июня 1941 года.
Следствие проведет проверку по данному факту, а позже даст правовую оценку.
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 13:17
В Вильнюсе второй раз за неделю осквернили памятник советским воинам
 
Александр БастрыкинРоссияЛатвияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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