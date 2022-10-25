https://ria.ru/20221025/osago-1826672008.html

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО - РИА Новости, 25.10.2022

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Банк России подготовил проект указания, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:06

2022-10-25T16:06

2022-10-25T16:28

специальная военная операция на украине

общество

центральный банк рф (цб рф)

осаго

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России подготовил проект указания, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости полиса за неиспользованный период, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора."Проект в том числе предусматривает: возможность частичного возврата страховой премии страхователю в случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.Для отказа от ОСАГО мобилизованному надо будет обратиться к своему страховщику, поясняет пресс-служба ЦБ. "Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн - через личный кабинет на ее сайте - вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора", ​ - уточняется в ее сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, центральный банк рф (цб рф), осаго, частичная мобилизация в россии