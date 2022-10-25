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Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/osago-1826672008.html
Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО
Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО - РИА Новости, 25.10.2022
Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО
Банк России подготовил проект указания, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:06
2022-10-25T16:28
специальная военная операция на украине
общество
центральный банк рф (цб рф)
осаго
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России подготовил проект указания, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости полиса за неиспользованный период, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора."Проект в том числе предусматривает: возможность частичного возврата страховой премии страхователю в случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.Для отказа от ОСАГО мобилизованному надо будет обратиться к своему страховщику, поясняет пресс-служба ЦБ. "Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн - через личный кабинет на ее сайте - вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора", ​ - уточняется в ее сообщении.
РИА Новости
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общество, центральный банк рф (цб рф), осаго, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ОСАГО, Частичная мобилизация в России
16:06 25.10.2022 (обновлено: 16:28 25.10.2022)
 
Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО

Мобилизованные россияне смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть стоимости

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Электронный страховой полис . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России подготовил проект указания, согласно которому мобилизованные россияне смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть себе часть стоимости полиса за неиспользованный период, соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.
"Проект в том числе предусматривает: возможность частичного возврата страховой премии страхователю в случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Для отказа от ОСАГО мобилизованному надо будет обратиться к своему страховщику, поясняет пресс-служба ЦБ. "Такое заявление можно будет подать как в офисе страховой компании, так и онлайн - через личный кабинет на ее сайте - вне зависимости от того, каким образом ранее был приобретен полис. Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора", ​ - уточняется в ее сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОСАГОЧастичная мобилизация в России
 
 
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