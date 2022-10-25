https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826418072.html
Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022
Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал РИА Новости один из активистов... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T03:52
2022-10-25T03:52
2022-10-25T10:24
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
франция
грузия
в мире
украина
вооруженные силы украины
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СНИГИРЕВКА (Херсонская область), 25 окт - РИА Новости. Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал РИА Новости один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.Активист на видео выступает с закрытым капюшоном лицом, он уже несколько раз передавал агентству видеоролики с рассказами о ситуации в городе.На этот раз он пообещал вскоре раскрыть свою личность, поскольку, по его словам, этим интересуются многие жители Николаева, а также СБУ. Кроме того, подпольщик рассказал о поборах с жителей города, которые устраивают украинские власти."Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя все из интернета берется. В общем-то школа выходит по деньгам как коммуналка", - сказал собеседник агентства.По его словам, с бизнесменов "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли, а одни убытки. "Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.Он добавил, что слышал о высокой степени интереса в Николаеве по поводу его личности."Очень много людей между собой интересуются, кто я такой. Поэтому на следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну, а мы немножечко богатеем арсеналом - вот, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде, и мы победим", - заключил подпольщик.При этом на видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.Ранее тот же самый активист рассказал РИА Новости, что в Николаев массово завозят наемников из Франции и Грузии, а также о том, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют на улицах телефоны в поисках доказательств связи горожан с Россией.
https://ria.ru/20220609/kherson-1794304079.html
https://ria.ru/20220609/teroborona-1794288250.html
https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html
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Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ
Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ
2022-10-25T03:52
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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николаев (украина), франция, грузия, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Франция, Грузия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
03:52 25.10.2022 (обновлено: 10:24 25.10.2022)
Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ
Подполье Николаева получило оружие и боеприпасы от своих сторонников из ВСУ
СНИГИРЕВКА (Херсонская область), 25 окт - РИА Новости. Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал РИА Новости один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.
Активист на видео выступает с закрытым капюшоном лицом, он уже несколько раз передавал агентству видеоролики с рассказами о ситуации в городе.
На этот раз он пообещал вскоре раскрыть свою личность, поскольку, по его словам, этим интересуются многие жители Николаева, а также СБУ. Кроме того, подпольщик рассказал о поборах с жителей города, которые устраивают украинские власти.
"Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя все из интернета берется. В общем-то школа выходит по деньгам как коммуналка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с бизнесменов "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли, а одни убытки. "Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.
Он добавил, что слышал о высокой степени интереса в Николаеве по поводу его личности.
"Очень много людей между собой интересуются, кто я такой. Поэтому на следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну, а мы немножечко богатеем арсеналом - вот, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде, и мы победим", - заключил подпольщик.
При этом на видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.
Ранее тот же самый активист рассказал РИА Новости, что в Николаев массово завозят наемников из Франции
и Грузии
, а также о том, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют на улицах телефоны в поисках доказательств связи горожан с Россией
.