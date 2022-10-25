https://ria.ru/20221025/oruzhie-1826418072.html

Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ

Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ - РИА Новости, 25.10.2022

Активист: пророссийское подполье Николаева получило оружие ВСУ

Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал РИА Новости один из активистов... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T03:52

2022-10-25T03:52

2022-10-25T10:24

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

франция

грузия

в мире

украина

вооруженные силы украины

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СНИГИРЕВКА (Херсонская область), 25 окт - РИА Новости. Пророссийское подполье Николаева получило оружие и боеприпасы к нему от своих сторонников из числа украинских военных, рассказал РИА Новости один из активистов николаевского подполья, неоднократно записывавший видео о ситуации в этом городе.Активист на видео выступает с закрытым капюшоном лицом, он уже несколько раз передавал агентству видеоролики с рассказами о ситуации в городе.На этот раз он пообещал вскоре раскрыть свою личность, поскольку, по его словам, этим интересуются многие жители Николаева, а также СБУ. Кроме того, подпольщик рассказал о поборах с жителей города, которые устраивают украинские власти."Дети уже больше полугода учатся в школе дистанционно. С родителей требуют деньги на фонд школы и на учебные пособия, хотя все из интернета берется. В общем-то школа выходит по деньгам как коммуналка", - сказал собеседник агентства.По его словам, с бизнесменов "гребут сумасшедшие налоги", даже с тех, у кого нет прибыли, а одни убытки. "Вот такая жизнь в столице русского кораблестроения. Неудивительно, что люди ждут освобождения и обязательно дождутся", - уверен активист.Он добавил, что слышал о высокой степени интереса в Николаеве по поводу его личности."Очень много людей между собой интересуются, кто я такой. Поэтому на следующей неделе в следующем видео я об этом с вами поделюсь. Поэтому все СБУшники и их агентура, обязательно смотрите. Ну, а мы немножечко богатеем арсеналом - вот, сторонники из ВСУ нам подогнали. Поэтому, твари, знайте: мы везде, и мы победим", - заключил подпольщик.При этом на видеозаписи, имеющейся в распоряжении РИА Новости, он продемонстрировал сумку, в которой лежат автоматы Калашникова и магазины с патронами.Ранее тот же самый активист рассказал РИА Новости, что в Николаев массово завозят наемников из Франции и Грузии, а также о том, что украинские силовики постоянно проводят рейды в городе, проверяют на улицах телефоны в поисках доказательств связи горожан с Россией.

https://ria.ru/20220609/kherson-1794304079.html

https://ria.ru/20220609/teroborona-1794288250.html

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ Участник пророссийского подполья Николаева показал оружие, переданное сторонниками из ВСУ 2022-10-25T03:52 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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николаев (украина), франция, грузия, в мире, украина, вооруженные силы украины