https://ria.ru/20221025/orion-1826759692.html

Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион"

Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион" - РИА Новости, 25.10.2022

Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион"

Разведчики группировки "Отважные" очень ждут появления отечественных ударных беспилотников типа "Орион", так как это упростит уничтожение гаубиц противника и... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:42

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2022-10-25T19:43

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Разведчики группировки "Отважные" очень ждут появления отечественных ударных беспилотников типа "Орион", так как это упростит уничтожение гаубиц противника и поможет сберечь жизни бойцов, рассказал разведчик группировки "Отважные" корреспонденту РИА Новости на передовой."Появление на фронте ударных беспилотников именно отечественного производства намного упростит выполнение задач на фронте. Соответственно сократится время выполнения задачи, и это поможет сохранить сотни жизней наших бойцов", - рассказал собеседник агентства.Также он подчеркнул специфику ударных беспилотников и работы с ними против гаубиц противника."Можете представить себе ПТУР, который находится в воздухе 24 часа? То есть это такой охотник с управляемой ракетой, который ищет цель, а оператор, который управляет данным БПЛА, может сам наблюдать и принимать решение на поражение какого-либо объекта, тех же самых гаубиц "три топора" (американская гаубица М777 - прим. ред.), немецких САУ или же хваленого французского "Цезаря" (французская гаубица Caesar - прим. ред.)", - сообщил боец группировки "Отважные".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разведчики группировки "Отважные" о преимуществах ударных беспилотников "Орион" Разведчики группировки "Отважные" о преимуществах ударных беспилотников "Орион" 2022-10-25T19:42 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, технологии