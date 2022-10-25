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Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион" - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/orion-1826759692.html
Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион"
Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион" - РИА Новости, 25.10.2022
Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион"
Разведчики группировки "Отважные" очень ждут появления отечественных ударных беспилотников типа "Орион", так как это упростит уничтожение гаубиц противника и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:42
2022-10-25T19:43
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Разведчики группировки "Отважные" очень ждут появления отечественных ударных беспилотников типа "Орион", так как это упростит уничтожение гаубиц противника и поможет сберечь жизни бойцов, рассказал разведчик группировки "Отважные" корреспонденту РИА Новости на передовой."Появление на фронте ударных беспилотников именно отечественного производства намного упростит выполнение задач на фронте. Соответственно сократится время выполнения задачи, и это поможет сохранить сотни жизней наших бойцов", - рассказал собеседник агентства.Также он подчеркнул специфику ударных беспилотников и работы с ними против гаубиц противника."Можете представить себе ПТУР, который находится в воздухе 24 часа? То есть это такой охотник с управляемой ракетой, который ищет цель, а оператор, который управляет данным БПЛА, может сам наблюдать и принимать решение на поражение какого-либо объекта, тех же самых гаубиц "три топора" (американская гаубица М777 - прим. ред.), немецких САУ или же хваленого французского "Цезаря" (французская гаубица Caesar - прим. ред.)", - сообщил боец группировки "Отважные".
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353
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353
60
Разведчики группировки "Отважные" о преимуществах ударных беспилотников "Орион"
Разведчики группировки "Отважные" о преимуществах ударных беспилотников "Орион"
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безопасность, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии
19:42 25.10.2022 (обновлено: 19:43 25.10.2022)
 
Разведчики "Отважных" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион"

Разведчики группировки "Отважные" ждут появления отечественных БПЛА типа "Орион"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Разведчики группировки "Отважные" очень ждут появления отечественных ударных беспилотников типа "Орион", так как это упростит уничтожение гаубиц противника и поможет сберечь жизни бойцов, рассказал разведчик группировки "Отважные" корреспонденту РИА Новости на передовой.
"Появление на фронте ударных беспилотников именно отечественного производства намного упростит выполнение задач на фронте. Соответственно сократится время выполнения задачи, и это поможет сохранить сотни жизней наших бойцов", - рассказал собеседник агентства.
Также он подчеркнул специфику ударных беспилотников и работы с ними против гаубиц противника.
"Можете представить себе ПТУР, который находится в воздухе 24 часа? То есть это такой охотник с управляемой ракетой, который ищет цель, а оператор, который управляет данным БПЛА, может сам наблюдать и принимать решение на поражение какого-либо объекта, тех же самых гаубиц "три топора" (американская гаубица М777 - прим. ред.), немецких САУ или же хваленого французского "Цезаря" (французская гаубица Caesar - прим. ред.)", - сообщил боец группировки "Отважные".
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