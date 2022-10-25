https://ria.ru/20221025/odessa-1826720005.html
СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц
СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц
Почти 100 улиц и переулков планируют переименовать в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:44
2022-10-25T17:44
2022-10-25T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
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одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 100 улиц и переулков планируют переименовать в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одессе хотят переименовать 96 улиц и переулков. В частности, уберут фамилии русских писателей, военных и других фигур, не связанных с городом", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua". По данным издания, с карты города планируется убрать не только имена писателей, не имеющих прямого отношения к Одессе, но и большое количество героев Великой Отечественной войны, оставив только тех, которые "действительно защищали и освобождали Одессу".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц
"Страна.ua" сообщила, что в Одессе планируют переименовать 96 улиц и переулков