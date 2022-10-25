https://ria.ru/20221025/odessa-1826720005.html

СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц

СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ сообщили о планах властей Одессы переименовать около ста улиц

Почти 100 улиц и переулков планируют переименовать в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:44

2022-10-25T17:44

2022-10-25T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 100 улиц и переулков планируют переименовать в Одессе, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."В Одессе хотят переименовать 96 улиц и переулков. В частности, уберут фамилии русских писателей, военных и других фигур, не связанных с городом", - говорится в Telegram-канале "Страны.ua". По данным издания, с карты города планируется убрать не только имена писателей, не имеющих прямого отношения к Одессе, но и большое количество героев Великой Отечественной войны, оставив только тех, которые "действительно защищали и освобождали Одессу".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, ситуация в днр и лнр