https://ria.ru/20221025/obstrely-1826434618.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

горловка

днр

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.41 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому районам Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.02 мск возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.03 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Красный Партизан пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.05 мск по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, горловка, днр