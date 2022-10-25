Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЧасть снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Часть снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.41 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому районам Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.02 мск возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 9.03 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Красный Партизан пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.05 мск по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.