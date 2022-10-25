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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан - РИА Новости, 25.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrely-1826434618.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан - РИА Новости, 25.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T09:28
2022-10-25T09:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
горловка
днр
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.41 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому районам Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.02 мск возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.03 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Красный Партизан пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.05 мск по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
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вооруженные силы украины, донецк, горловка, днр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Горловка, ДНР
09:28 25.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЧасть снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Часть снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Часть снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Красный Партизан, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.41 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
08:00
Запад благословил Киев на ядерную провокацию
Представительство добавило, что в 8.40 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому и Никитовскому районам Горловки шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.02 мск возобновили обстрел Куйбышевского района Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 9.03 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Красный Партизан пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.05 мск по Петровскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкГорловкаДНР
 
 
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